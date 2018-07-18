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Çorum'da 2 yaşındaki çocuk düdüklü tencereye sıkıştı

Çorum'da 2 yaşındaki çocuk düdüklü tencereye sıkıştı

ÇORUM'da oyun oynarken düdüklü tencereye sıkışan 2 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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Eklenme Tarihi: 18-07-2018 12:04 - Güncelleme: 18-07-2018 12:04

Kale Mahallesi'ndeki Milönü 3. Çıkmaz Sokak'ta yaşayan Turan ailesinin 2 yaşındaki çocukları Muhammed, anne ve babasının uyuduğu sırada evin mutfağında düdüklü tencereyle oynamaya başladı.

Tencerenin içine oturan küçük çocuk, ayak ve diz kapaklarının sıkışması sonucu çıkamadı.

Bir süre sonra ağlamaya başlayan Muhammed'in yanına giden anne ve babası, çocuklarını tencereden çıkaramayınca 112 acil servis ekiplerinden yardım talep etti. Sağlık ekipleri de Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne haber verdi. 

TENCEREYİ KESTİLER: Kısa sürede eve gelen itfaiye ekipleri, kesici ve ayırıcı kullanarak tencerenin bir bölümünü kesti.

Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından kurtarılan küçük çocuk, ambulansta sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ailesine teslim edildi.

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • pii 18 Temmuz 2018 12:08 ben başka bir ülkede asla yaşayamam..

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