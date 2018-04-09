Çorum ve Yozgat şeker fabrikaları satıldı! Yeni sahibi kim oldu...

ŞEKER fabrikalarının özelleştirilmesi kararından sonra iki şeker fabrikasının ihalesi daha tamamlandı. Geçen Cuma günü ihalesi yapılan Bor Şeker Fabrikasını Doğuş Gıda 336 milyon lira, Kırşehir Şeker Fabrikasını ise Tutgu Gıda 330 milyon lira bedelle satın almıştı. Bugünkü ihalede, Çorum Şeker Fabrikası ihalesini 528 milyon lira bedelle Safi Katı Yakıt kazanırken, Yozgat Şeker Fabrikası ihalesini 275 milyon liralık teklifle Doğuş Gıda kazandı. Doğuş Gıda Cuma günü de Bor Şeker Fabrikası ihalesini almıştı.

CHP'Lİ VEKİLLER ALINMADI... CHP'li vekillerin içeri alınmadıkları için kapı önünde eylem yaptığı ihale sonuçlandı. İhaleyi, Safi Katı Yakıt 528 milyon lira bedelle kazandı. Safi Katı Yakıt'ın kömür sektöründe yatırımları olduğu öğrenildi...

4 GÜNDE İKİNCİ FABRİKAYI ALDI... Yozgat Şeker Fabrikası ihalesini 275 milyon liralık teklifle Doğuş Gıda kazandı. Aynı şirket, geçen Cuma günü de Bor Şeker Fabrikası ihalesini 336 milyon lira bedelle kazanmıştı.

İKİ FABRİKA SATILMIŞTI... Cuma günü yapılan ihalede Bor şeker fabrikasını Doğuş Gıda 336 milyon lira, Kırşehir’i Tutgu Gıda 330 milyon lirayla en yüksek teklif sahibi oldu. Tutgu Gıdanın Başkent iş dünyasınca pek tanınmaması dikkat çekti. En yüksek teklifle alması “Bu firma da kim” sorusuna neden oldu. Şirket ortaklarından Miraç Caner Batur, Hürriyet’in sorusu üzerine Ankara firması olduklarını, inşaat ve fastfood işi yaptıklarını açıkladı. Ancak fastfood markalarını açıklamak istemediğini söyledi.

Şeker Fabrikaları niye satılıyor? AK Partili vekilden bomba ifşa

Yiğit Bulut'tan NBŞ bombası! Beni öldürürler deyip ifşa etti