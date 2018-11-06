Açıklamada Çorum Şeker’de hem çiftçilere hem de nakliyecilere ödeme yapıldığı ifade edilerek Safi Holding'in kendi finansmanından çiftçiye 3'üncü ve son avans ödemesi olarak 9,5 milyon TL, kooperatiflere ise 6 milyon TL nakliye ödemesi gerçekleştirildiği belirtildi.
Her 15 günde bir nakliyecilerin hesaplarına ödeme yapılacağını ifade edilerek gelecek sezonda birtakım iyileştirmeler yapılarak fabrikanın kapasitesinin büyütüleceği, ilave istihdam ve üretimi arttıracak revizyon yapılacağı kaydedildi.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Çorum Şeker Fabrikası'ndan açıklama haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER