Çorum Şeker Fabrikası satıldı! Yeni sahibi kim oldu...

ŞEKER fabrikalarının özelleştirilmesi kararından sonra üçüncü şeker fabrikasının da ihalesi tamamlandı. Geçen Cuma günü ihalesi yapılan Bor Şeker Fabrikasını Doğuş Gıda 336 milyon lira, Kırşehir Şeker Fabrikasını ise Tutgu Gıda 330 milyon lira bedelle satın almıştı. Çorum Şeker Fabrikası ihalesini de 528 milyon lira bedelle Safi Katı Yakıt kazandı...

CHP'Lİ VEKİLLER ALINMADI... CHP'li vekillerin içeri alınmadıkları için kapı önünde eylem yaptığı ihale sonuçlandı. İhaleyi, Safi Katı Yakıt 528 milyon lira bedelle kazandı. Safi Katı Yakıt'ın kömür sektöründe yatırımları olduğu öğrenildi...

KOTA DEĞERİ BİLE 230 MİLYON DOLAR... Bugün ihalesi yapılan Çorum Şeker Fabrikası'nın kotasının 95 bin 750 ton olduğunu anımsatan Şeker-İş Başkanı İsa Gök, tonu 2 bin 400 dolardan, sadece kota değerinin yaklaşık 230 milyon dolar olması gerektiğine dikkat çekti.

İKİ FABRİKA SATILMIŞTI... Bor şeker fabrikasını Doğuş Gıda 336 milyon lira, Kırşehir’i Tutgu Gıda 330 milyon lirayla en yüksek teklif sahibi oldu. Tutgu Gıdanın Başkent iş dünyasınca pek tanınmaması dikkat çekti. En yüksek teklifle alması “Bu firma da kim” sorusuna neden oldu. Şirket ortaklarından Miraç Caner Batur, Hürriyet’in sorusu üzerine Ankara firması olduklarını, inşaat ve fastfood işi yaptıklarını açıkladı. Ancak fastfood markalarını açıklamak istemediğini söyledi.