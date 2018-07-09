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Çorlu'daki tren faciasıyla ilgili çok önemli gelişme!

Çorlu'daki tren faciasıyla ilgili çok önemli gelişme!

ÇORLU'daki tren faciasıyla ilgili son dakika yaşanan gelişmeye göre savcılık kaza ile ilgili soruşturma başlatarak makinistleri ifadeye çağırdı. Ayrıca kazayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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Eklenme Tarihi: 09-07-2018 11:54 - Güncelleme: 09-07-2018 11:54

Tekirdağ'da yaşanan tren kazasıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken trenin iki makinisti ifade vermek üzere savcılığa çağrıldı. Ayrıca kaza bölgesine Ankara'dan bilirkişi heyeti gönderildi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesi ile İstanbul Halkalı seferini yapan yapan yolcu treninin 5 vagonu, Tekirdağ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi'nde raydan çıkarak devrildi. Sabaha kadar sürdürülen arama- kurtarma çalışmalarının ardından açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, üzücü olayda 24 kişinin öldüğünü açıkladı. Yaralanan 318 kişiden 194'ünün ayakta tedavi edildiğini, 124'ünün ise çeşitli hastanelerde tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Hastane önünde acı feryada dönüştü yakınlarını teşhis edince...Hastane önünde acı feryada dönüştü yakınlarını teşhis edince...Hastane önünde acı feryada dönüştü yakınlarını teşhis edince...Hastane önünde acı feryada dönüştü yakınlarını teşhis edince...HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

Tekirdağ Çorlu'da tren devrildi: İşte ilk fotoğraflar!

Tren kazasıyla ilgili Başbakanlık'tan açıklama! Aşırı yağışlar...

 

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR14 YORUM

  • ali barut 09 Temmuz 2018 13:09 insan hayatının en ucuz olduğu ülke türkiyedir.meclistekiler savurganlık yarışında , yol bakım çalışması ise ödenek yüzünden yapılamamış..Suçlu makinist oluyor.Buyrun burdan yakın...

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