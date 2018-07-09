Çorlu'daki tren faciasıyla ilgili çok önemli gelişme!

Tekirdağ'da yaşanan tren kazasıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken trenin iki makinisti ifade vermek üzere savcılığa çağrıldı. Ayrıca kaza bölgesine Ankara'dan bilirkişi heyeti gönderildi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesi ile İstanbul Halkalı seferini yapan yapan yolcu treninin 5 vagonu, Tekirdağ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi'nde raydan çıkarak devrildi. Sabaha kadar sürdürülen arama- kurtarma çalışmalarının ardından açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, üzücü olayda 24 kişinin öldüğünü açıkladı. Yaralanan 318 kişiden 194'ünün ayakta tedavi edildiğini, 124'ünün ise çeşitli hastanelerde tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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