Çorap giydiğinizde bu iz çıkıyorsa dikkat o kadar masum değil!

Yoğun çalışma temposu, trafik, stres, yaşam kaygısı... Tüm bu süreçte kalbiniz sağlam mı, doğru çalışıyor mu? Kalbiniz doğru çalışamadığı hakkında bir takım sinyaller veriyor olabilir. Yapılan araştırmalara göre her yıl yalnızca 610 bin kişi kalp hastalıkları ile ilgili sorunlar yaşıyor. Yani bunlardan biri siz olabilirsiniz. Anlaması ise oldukça kolay. Erken tanı hayat kurtaracağından, aşağıdaki belirtilere göre hekime gittiğinizde, daha ciddi problemler yaşamaktan kurtulmuş olacaksınız. İşte kalbinizin düzgün çalışmadığını gösteren 8 yaygın işaret…
Kollara yayılan ağrı; Kalp hastalıklarına işaret eden en önemli sinyallerden birisi kola yayılan ağrılar. Kol ağrısı erkeklerde sol kısımda olurken kadınlarda bu durum iki kol ağrısı olarak kendini gösterebiliyor. Kadınların bazı zamanlarda kollarında hissettiği ağrılar sinir sistemi ile alakalı olacağından doğru bir tanı için mutlaka uzmana danışılmalıdır.
Şiddetli öksürük; Birçok farklı hastalıkta görülebilen şiddetli öksürük özellikle pembe bir sıvı ile birlikte görüldüğünde kalp yetmezliğine işaret ediyor olabilir.
Ayaklarda ve bacaklarda şişlik; Bacak, ayak ya da ayak bileklerinizde sebepsiz şişlikler ortaya çıkabilir. Kalbin iyi şekilde pompalanmaması halinde kan damarlarındaki sıvının dokulara sızması ile birlikte ortaya çıkan şişlik durumunda, kişinin doktora görünmesi yapılacak en faydalı işlem olacaktır. Özellikle ayağınızda çorap giydiğinizde, lastik çok fazla rahatsız ediyor ve beraberinde yara izleri oluşuyorsa mutlaka doktora görünmek gerekmektedir.
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