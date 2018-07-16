Çorap giydiğinizde bu iz çıkıyorsa dikkat o kadar masum değil!

Kalbiniz doğru çalışamadığı hakkında bir takım sinyaller veriyor olabilir. Peki kalbin doğru çalışmadığını gösteren sinyaller hangileri? Kalbin doğru çalışmadığı nasıl anlaşılır? İşte kalbinizin düzgün çalışmadığını gösteren 8 yaygın işaret…

Çorap giydiğinizde bu iz çıkıyorsa dikkat o kadar masum değil!

Yoğun çalışma temposu, trafik, stres, yaşam kaygısı... Tüm bu süreçte kalbiniz sağlam mı, doğru çalışıyor mu? Kalbiniz doğru çalışamadığı hakkında bir takım sinyaller veriyor olabilir. Yapılan araştırmalara göre her yıl yalnızca 610 bin kişi kalp hastalıkları ile ilgili sorunlar yaşıyor. Yani bunlardan biri siz olabilirsiniz. Anlaması ise oldukça kolay. Erken tanı hayat kurtaracağından, aşağıdaki belirtilere göre hekime gittiğinizde, daha ciddi problemler yaşamaktan kurtulmuş olacaksınız. İşte kalbinizin düzgün çalışmadığını gösteren 8 yaygın işaret…

19
Çorap giydiğinizde bu iz çıkıyorsa dikkat o kadar masum değil!

Kollara yayılan ağrı; Kalp hastalıklarına işaret eden en önemli sinyallerden birisi kola yayılan ağrılar. Kol ağrısı erkeklerde sol kısımda olurken kadınlarda bu durum iki kol ağrısı olarak kendini gösterebiliyor. Kadınların bazı zamanlarda kollarında hissettiği ağrılar sinir sistemi ile alakalı olacağından doğru bir tanı için mutlaka uzmana danışılmalıdır.

29
Çorap giydiğinizde bu iz çıkıyorsa dikkat o kadar masum değil!

Şiddetli öksürük; Birçok farklı hastalıkta görülebilen şiddetli öksürük özellikle pembe bir sıvı ile birlikte görüldüğünde kalp yetmezliğine işaret ediyor olabilir.

39
Çorap giydiğinizde bu iz çıkıyorsa dikkat o kadar masum değil!

Ayaklarda ve bacaklarda şişlik; Bacak, ayak ya da ayak bileklerinizde sebepsiz şişlikler ortaya çıkabilir. Kalbin iyi şekilde pompalanmaması halinde kan damarlarındaki sıvının dokulara sızması ile birlikte ortaya çıkan şişlik durumunda, kişinin doktora görünmesi yapılacak en faydalı işlem olacaktır. Özellikle ayağınızda çorap giydiğinizde, lastik çok fazla rahatsız ediyor ve beraberinde yara izleri oluşuyorsa mutlaka doktora görünmek gerekmektedir.

49
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro