Çorap giydiğinizde bu iz çıkıyorsa dikkat o kadar masum değil!

Kalbiniz doğru çalışamadığı hakkında bir takım sinyaller veriyor olabilir. Peki kalbin doğru çalışmadığını gösteren sinyaller hangileri? Kalbin doğru çalışmadığı nasıl anlaşılır? İşte kalbinizin düzgün çalışmadığını gösteren 8 yaygın işaret…

Yoğun çalışma temposu, trafik, stres, yaşam kaygısı... Tüm bu süreçte kalbiniz sağlam mı, doğru çalışıyor mu? Kalbiniz doğru çalışamadığı hakkında bir takım sinyaller veriyor olabilir. Yapılan araştırmalara göre her yıl yalnızca 610 bin kişi kalp hastalıkları ile ilgili sorunlar yaşıyor. Yani bunlardan biri siz olabilirsiniz. Anlaması ise oldukça kolay. Erken tanı hayat kurtaracağından, aşağıdaki belirtilere göre hekime gittiğinizde, daha ciddi problemler yaşamaktan kurtulmuş olacaksınız. İşte kalbinizin düzgün çalışmadığını gösteren 8 yaygın işaret… Twitter

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Kollara yayılan ağrı; Kalp hastalıklarına işaret eden en önemli sinyallerden birisi kola yayılan ağrılar. Kol ağrısı erkeklerde sol kısımda olurken kadınlarda bu durum iki kol ağrısı olarak kendini gösterebiliyor. Kadınların bazı zamanlarda kollarında hissettiği ağrılar sinir sistemi ile alakalı olacağından doğru bir tanı için mutlaka uzmana danışılmalıdır. Twitter

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Şiddetli öksürük; Birçok farklı hastalıkta görülebilen şiddetli öksürük özellikle pembe bir sıvı ile birlikte görüldüğünde kalp yetmezliğine işaret ediyor olabilir. Twitter

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