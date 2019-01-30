Çöplükte telef olan sokak hayvanları hakkında soruşturma

Iğdır'ın çöp toplama merkezinde telef olan hayvanlar, yürekleri burkmuştu. Valiliğin açıklamasıyla Iğdır’da sokak hayvanlarının çöplüğe atılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.



Konuyla ilgili Iğdır Valiliğinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Sokak hayvanlarının çöplüğe atılması ile ilgili sosyal medyada muhtelif tarihlerde yer alan paylaşımlar doğrultusunda Valiliğimizce ilgili birimlere talimat verilerek, Iğdır Belediyesindeki sorumlular hakkında gerekli soruşturma başlatılmıştır."



"Öte yandan, ölen hayvanların uygun bir şekilde gömülmesi ve diğer hayvanların ise ivedilikle bir barınağa aktarılarak yemlerinin verilmesi yönünde gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Hayvan haklarının korunması adına Valiliğimizce tespit edilen olumsuzlukların önüne geçilmesi için çalışmalarımız titizlikle devam etmektedir.”