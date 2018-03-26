Çöplerin arasında bulunan yeni doğmuş bebek mahalleliyi ağlattı

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesi, Mestanzade Mahallesi 21026 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta oyun oynayan Ahmet Sır (12) bir ev ile bahçe arasında kalan ve çöplerin atıldığı yerden ses geldiğini fark etti. Çocuk, önce sesin kedi sesi olduğunu zannetti ancak daha sonra bebek ağlaması duyunca hemen sesin geldiği yere gitti. Ahmet Sır, çöplerin arasında kağıt üzerinde çıplak bir erkek bebek olduğunu görünce hemen mahalledeki kadınlara haber verdi. Olay yerine gelen Şefika Tanırgan bebeği alıp Hanım Yalyanç'ın evine götürdü. Yalyanç çıplak olan bebeği hemen giydirdi.

Mahalleli hemen bu durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu arada, bebeğin sokağa çıplak halde atıldığını öğrenen mahalle sakinleri Yalyanç'ın evine geldi. Meryem Yuvanç ile yanındaki kişi, "Hayvan bile yavrusunu bırakmıyor, bu nasıl bir annelik" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Hanım Yalyanç ise bebeğin erkek olduğunu göbek bağının bile kesilmediğini yeni doğmuş bir bebek olduğunu görgü şahitlerinin bir kadının bıraktığını söylediğini kaydetti.

Bu arada, bir süre sonra olay yerine sağlık ekipleri geldi. Polis bebeği mahalleliden alarak sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansa alınan bebek burada sağlık kontrolünden geçirildi. Polis bebeğe "Umut" ismini verdi. Bebek daha sonra ambulans ile Adana Şehir Hastanesine götürüldü. Bebek sağlık kontrolünden sonra Sevgi Evlerine yerleştirilecek. Polis ise çevrede bebeği getirip atan kadını bulmaya çalışıyor.

  • Güncel 26 Mart 2018 10:31
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