Çöpe atıyoruz ama faydası inanılmaz

Yumurta kabuğunun faydalarını artık hepimiz biliyoruz. Peki, yumurta kabuğu zarının sağlığımıza olan faydalarını daha önce duymuş muydunuz?

Yumurtayı yedikten sonra kabuğunu genellikle kullanmayız ve çöpe atarız. Geçtiğimiz günlerde yumurta kabuğunun sağlığımıza olan faydaları ile ilgili yapılan araştırma herkesi şaşırtmıştı. Peki, yumurta kabuğunun içindeki zarın, sağlık açısından da inanılmaz faydalar sağladığını biliyor muydunuz?

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Türkiye'de ve dünyada genellikle belli bir yaştan sonra kas ve iskelet rahatsızlıkları gün geçtikçe artıyor. Halk arasında kireçlenme olarak bilinen osteoartrit toplumda en sık karşılaşılan hastalıkların başında geldiği söyleyen Yeliz Yaman, osteoartrit hastalığı daha çok diz, el, kalça ve omurga eklemlerinde görüldüğünü belirtti. Eklem yapısında görülen bozulmalar sonucu ağrı ve hareket kısıtlanmasına yol açtığını vurgulayan Yaman, bu gibi durumlardan kurtulmanın çözümünden birisi de yumurta kabuğu zarı olduğunu kaydetti. Twitter

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Yaman, ABD'de yapılan bir araştırmaya sonucunda günlük 500 mg yumurta kabuğu zarı takviyesi, 10, 30 ve 60 günlerde hem eklem ağrısı hem de sertliğini belirgin olarak azalttığını belirterek, "Araştırma 30'uncu günün sonunda tedavi grubundaki kişilerin ağrılarında yüzde 70'den fazla azalma oldu. Twitter

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