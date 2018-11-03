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Conoların kavgasında 7 yaralı, çok sayıda gözaltı

Conoların kavgasında 7 yaralı, çok sayıda gözaltı

ADANA'nın Yüreğir ilçesinde, Cono aşireti üyesi iki aile arasında dün başlayan ve bugün sabah saatlerinde tekrarlanan kavgada 7 kişi yaralandı. Taş, sopa ve silah kullanan saldırganlar, kavgaya müdahale etmek isteyen polislerin araçlarına da ateş açtı. Biber gazıyla şüphelilere müdahale eden polis, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

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Eklenme Tarihi: 03-11-2018 12:25 - Güncelleme: 03-11-2018 12:25

Olay, Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Cono aşireti üyesi iki aile arasında dün başlayan kavgada 1 kişi av tüfeğiyle başından vurularak yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Taraflar bu sabah tekrar kavga etmeye başladı. Birbirlerine taş ve sopalarla saldıran aşiret üyeleri, birbirlerine av tüfeği ve silahlarla ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, kavgayı sona erdirmek istedi. Ancak saldırganlar sokağa giren polislerin araçlarına da ateş açtı. Bunun üzerine mahalleye takviye ekipler sevk edildi. Polis ekipleri, biber gazıyla müdahale ederek saldırganları etkisiz hale getirdi. Kavga eden taraflar ayrılırken, polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Bu sabahki olaylarda yaralanan 6 kişi de hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 03 Kasım 2018 12:50 Yıl 1993 aynı olayları bizzat ğörev başında yaşadım.Yıl 2018 aynen devam değişen birşey yok.Bunlara vatandaşlık veren 12 eylüldüler.Eseriniz ortada.Yazıklar olsun

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