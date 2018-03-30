  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVNun Okulları için ilk aşama
ADVTrendyol'da alışveriş festivali
eposta yazdır zoom+ zoom-

Comandante Hacı Temel! Sosyal medya bunu paylaşıyor...

Comandante Hacı Temel! Sosyal medya bunu paylaşıyor...

İttifak pazarlıklarındaki tutumu ve son günlerde yaptığı açıklamalarla özellikle sol ve sosyal demokrat çevrede yeni bir hayran kitlesi oluşturan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu capslerin de lideri oldu...

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 30-03-2018 09:27 - Güncelleme: 30-03-2018 10:03

SON dönemde siyaset aranasındaki ittifak arayışlarında kilit parti olarak gösterilen Saadet Partisi'nin (SP) yaptığı açıklamalarıyla dikkat çeken lideri Temel Karamollaoğlu'nun sosyal medyadaki popülaritesi özellikle de sol ve sosyal demokrat kesimde artmaya başladı. Haliyle Temel Karamollaoğlu capsleri ve fotomontajları da...

SP lideri Temel Karamollaoğlu'nun Doğan Grubu'nun Demirören Medya Grubu'na satılmasının ardından yaptığı "Medya padişahınsa, sosyal medya bizimdir!" paylaşımından sonra, yapılan bir fotomontaj sosyal medyada fırtına estirdi.

SP lideri Temel Karamollaoğlu'nun makam aracının camından sağ elini çıkarıp yumruk yaparak partilileri selamladığı fotoğrafa, Che Guevara kepi ve pro montaj yapıldı. O fotomontaj "Comandante Temel Karamollaoğlu" notayla sosyal medyada bir anda yayıldı.

Bu montajı benzer fotomontajlar izledi...

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Comandante Hacı Temel! Sosyal medya bunu paylaşıyor... haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR8 YORUM

  • Dobra 30 Mart 2018 10:26 Hakkı bekliyor Muş. Daha sen çok beklersin hakkı

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro