Comandante Hacı Temel! Sosyal medya bunu paylaşıyor...

SON dönemde siyaset aranasındaki ittifak arayışlarında kilit parti olarak gösterilen Saadet Partisi'nin (SP) yaptığı açıklamalarıyla dikkat çeken lideri Temel Karamollaoğlu'nun sosyal medyadaki popülaritesi özellikle de sol ve sosyal demokrat kesimde artmaya başladı. Haliyle Temel Karamollaoğlu capsleri ve fotomontajları da...

SP lideri Temel Karamollaoğlu'nun Doğan Grubu'nun Demirören Medya Grubu'na satılmasının ardından yaptığı "Medya padişahınsa, sosyal medya bizimdir!" paylaşımından sonra, yapılan bir fotomontaj sosyal medyada fırtına estirdi.

SP lideri Temel Karamollaoğlu'nun makam aracının camından sağ elini çıkarıp yumruk yaparak partilileri selamladığı fotoğrafa, Che Guevara kepi ve pro montaj yapıldı. O fotomontaj "Comandante Temel Karamollaoğlu" notayla sosyal medyada bir anda yayıldı.

Bu montajı benzer fotomontajlar izledi...