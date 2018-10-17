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Çöken binanın sahibi konuştu: Arda'dan şikayetçiyim

Çöken binanın sahibi konuştu: Arda'dan şikayetçiyim

Sütlüce’de Arda Turan’ın yaptırdığı otel inşaatının temel kazma çalışması nedeniyle binaları çöken Ertürk Apartmanı sakinleri, zararları karşılanmadığı için Turan ve kardeşi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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Eklenme Tarihi: 17-10-2018 11:37 - Güncelleme: 17-10-2018 11:37

İstanbul Sütlüce’de geçtiğimiz Temmuz ayında İmrahor Caddesi üzerinde Arda Turan’ın yaptırdığı otel inşaatının temel açma çalışması sırasında toprak kayması yaşanmış, tahliye edilen 4 katlı Ertürk Apartmanı çökmüştü.

Sütlüce’de Arda Turan’ın yaptırdığı otel inşaatının temel kazma çalışması nedeniyle binaları çöken Ertürk Apartmanı sakinleri, zararları karşılanmadığı için Turan ve kardeşi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

''ARDA TURAN'DAN ŞİKAYETÇİYİM''
Suç duyurusunun ardından savcılığa ifade veren bina sahibi Orhan Dal, “Usullere uygun olmayan kazı işlemleri yapılmış ve inşaatı üstlenen firma çalışanları gerekli tedbirleri almamışlardır. İhmale yol açılmasıyla binanın yanında bulunan binamızın istinat duvarı yıkıldı. Binayı tahliye ettikten sonra bir saat içerisinde bina komple yıkıldı. Belediyeden kira yardımı yapıldı ancak zararlarımın karşılanması için muhatap bulamadım. Diğer bina sakinleriyle birlikte mağduruz. İnşaat sahipleri Arda Turan ve Okan Turan ile diğer sorumlular hakkında şikayetçiyim” dedi.

YAĞMURDAN DOLAYI ÇÖKMÜŞ
Bina sahibi çökmeye, yan parseldeki otel inşaatının neden olduğunu savunurken, projenin sahibi futbolcu Arda Turan ise kamuoyuna yaptığı açıklamada, yağmur sonrası yaşanan çökme nedeniyle yıkımın yaşandığını belirtmişti.

İŞLEMLER YASAL
Turan tarafından yapılan açıklamada, araziyle ilgili tüm işlemlerin yasalara uygun olduğu, ruhsatsız ve hukuksuz en ufak bir şeyin olmadığı belirtilmişti.

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Kaynak : İHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Trakyalı 17 Ekim 2018 12:09 Yıkılan binayı fırsata çevirmeyeçalışan fırsatçılar, o yıkılan binaya ruhsat veren belediyeden tutunda inşaatın yapımındaki yapı denetimcisi, statikçi ve mimarı sorumludur. Binada temel diye bir şey yok, 30 cm kalınlığında hasır beton üzerine o kadar kat çıkılırsa olacağı bu, yatsınlar kalksınlar dua etsinler Arda TURAN a yoksa gece uyurken 5 şiddetindeki deprem, o aparman sakinlerinin mezarı olacaktı...

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