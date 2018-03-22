'Çok şükür Afrin'de kötü günler geride kaldı'

TSK tarafından hudutlarda ve bölgede güvenliği, istikrarı sağlamak için Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin’de PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik 20 Ocak’ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor. Bölgede Türkiye tarafından insani yardım faaliyetleri başlatılırken, bu kapsamda, başta Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Türk Kızılayı olmak üzere birçok yardım kuruluşu Afrin'e gelerek sivillerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

Terörün izlerini silmeye çalışan Afrin halkı, örgütün burada olduğu dönemde özellikle kız çocuklarının zorla silah altına alınmak istendiğini, kendilerinden para toplandığını ve ilçeyi terk etmelerine izin verilmediğini aktardı.

Afrin'de yaşayan 5'i kız, 8 çocuk annesi 52 yaşındaki Hamra Mıtlak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teröristlerin onlara çok kötü davrandığını ve baskıcı uygulamalarla insanı bezdirdiğini ifade etti.

Terör örgütü YPG/PKK'nın insanları çok korkuttuğunu vurgulayan Mıtlak, özellikle kız çocuklarını zorla silah altına almaya çalışmalarının halkta büyük bir endişeye neden olduğunu belirtti.

Hamra Mıtlak, Türk askerinin bölgeyi teröristlerden temizlemesinin herkesi mutlu ettiğini ve bu sayede kendilerini güvende hissettiklerini dile getirerek, şunları söyledi.

"Biz zeytincilik yapıyoruz. Hasat başladığında (YPG/PKK) gelip zorla zeytin ve zeytinyağı alırdı. Çocukları zorla silah altına alırlardı. Sırf bulamasınlar diye kızlarımızı, oğullarımızı saklardık. 13-14 yaşında kızları silah altına almaya çalışırlardı. 18 yaşında evlendirmeye kalktığımızda 'Bunlar küçük' derlerdi ama 13 yaşında askere götürürler. Biz de kızları erken yaşta evlendirip silah altına alınmasını önlemeye çalışırdık ancak bu şekilde onları terörden koruyabilirdik. Nasıl yaşadığımızı bilmiyorum, hep sıkıntı. İnşallah bundan sonra Türkiye'nin desteğiyle iyi olur, onlara güveniyoruz."

Harekat başladıktan sonra Afrin'den çıkmak istediklerini ancak örgütün buna izin vermediğini dile getiren terör mağduru kadın, uzun süre bu nedenle dışarı çıkamadıklarına değindi.