'Çok sıcaktı soyundum' diyen Serel Yereli'ye Demet'ten olay gönderme

Bodrum Masalı adlı dizide yıldızı parlayan Serel Yereli, sıcaktan bunalınca çareyi soyunmakta buldu. 22 yaşındaki oyuncunun paylaşımına Demet Akalın'dan yanıt gecikmedi: "İşte bu yüzden Serenay Sarıkaya'lar zirve oluyor!!! Bazıları da onun kaç gömlek altı..."

'Çok sıcaktı soyundum' diyen Serel Yereli'ye Demet'ten olay gönderme

Bodrum Masalı adlı dizide yıldızı parlayan Serel Yereli, Alara karakteriyle dikkat çekmişti. Dizinin zengin ama mutsuz kızını başarıyla canlandıran Serel Yereli, bu dizi ekrana veda ettikten sonra bavulunu toplayıp yurtdışına gitti. Öyle ki oyunculuğu bıraktığını da bir gün tesadüfen kendisini görüntüleyen paparazziler aracılığıyla duyurdu. Nişantaşı'nda arkadaşlarıyla birlikte görüntülenen Serel Yereli "Artık beni çekmenize gerek yok. Oyunculuğu bıraktım" dedi.

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'Çok sıcaktı soyundum' diyen Serel Yereli'ye Demet'ten olay gönderme

Daha önce sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı cesur fotoğraflarıyla birçok kez magazin sayfalarını süsleyen 22 yaşındaki genç oyuncu Serel Yereli, şimdi Londra'da müzik alanında eğitim görüyor. Boş zamanlarında da Fransa, Danimarka, İtalya gibi Avrupa ülkelerini geziyor. Uzun zamandır sesi soluğu çıkmayan Serel Yereli, yine çıplak paylaştığı fotoğrafla gündem oldu.

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'Çok sıcaktı soyundum' diyen Serel Yereli'ye Demet'ten olay gönderme

Bir arkadaşı ile birlikte çimlere uzanan Yereli, sıcaktan bunalınca çareyi soyunmakta buldu.'Ohh hava sıcaktı soyunduk, kimse de dönüp 'sen ne yapıyorsun' demedi' diyen Serel Yereli o anların videosunu Instory'de paylaştı.

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'Çok sıcaktı soyundum' diyen Serel Yereli'ye Demet'ten olay gönderme

22 yaşındaki oyuncunun paylaşımına Demet Akalın'dan yanıt gecikmedi: "İşte bu yüzden Serenay Sarıkaya'lar zirve oluyor!!! Bazıları da onun kaç gömlek altı..."

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Internet Haber
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