Çok sevildi ama yetmedi ATV o dizinin biletini kesti

ATV'nin 2017-2018 sezonun başında yayınlamaya başladığı o dizi final mi yapacak? Kanallardan birbiri ardında final haberleri gelmeye devam ederken, bakın ATV hangi dizi için final kararı verdi?

Daha önce yeni gelen dizilerin hemen bitirildiğine çok defa şahit oldu. Türkiye'deki televizyon izleyicisi yeni gelen dizilere sabır kotasını çok az tanıyor ve eğer severse tam seviyor, sevmezse ipe götürüyor. Ancak bu ipe götürülme durumu sadece yeni diziler için geçerli değil. Öyle ki kendini yenilemeyen, sürekli kendini tekrarlayan dizilere de Türkiye'nin toleransı az. Twitter

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Hal böyle olunca kanallar eski, yeni demeden dizilerin ipini çekiyor. Özellikle son zamanlarda çok fazla biten dizi haberi alıyoruz. Ama bunların birçoğu yeni başlayan dizilerdi ve kısa bir süre sonra yayından kaldırılanlardı. Ama şimdi sıra geldi ekranın kıdemli dizilerine. Sözün kısası şu ki; kendini geliştiremeyen, değiştiremeyen dizileri Türkiye sevmiyor. Twitter

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ATV 'nin o dizisi de mi final yapacak? Kendisiyle yayınlanan başka diziler yüzünden reyting sonuçlarında gitgide en alt sıralara düşen o dizii hangisi. Twitter

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