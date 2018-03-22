Çok sevildi ama yetmedi ATV o dizinin biletini kesti

Daha önce yeni gelen dizilerin hemen bitirildiğine çok defa şahit oldu. Türkiye'deki televizyon izleyicisi yeni gelen dizilere sabır kotasını çok az tanıyor ve eğer severse tam seviyor, sevmezse ipe götürüyor. Ancak bu ipe götürülme durumu sadece yeni diziler için geçerli değil. Öyle ki kendini yenilemeyen, sürekli kendini tekrarlayan dizilere de Türkiye'nin toleransı az.
Hal böyle olunca kanallar eski, yeni demeden dizilerin ipini çekiyor. Özellikle son zamanlarda çok fazla biten dizi haberi alıyoruz. Ama bunların birçoğu yeni başlayan dizilerdi ve kısa bir süre sonra yayından kaldırılanlardı. Ama şimdi sıra geldi ekranın kıdemli dizilerine. Sözün kısası şu ki; kendini geliştiremeyen, değiştiremeyen dizileri Türkiye sevmiyor.
ATV 'nin o dizisi de mi final yapacak? Kendisiyle yayınlanan başka diziler yüzünden reyting sonuçlarında gitgide en alt sıralara düşen o dizii hangisi.
Baş rollerini Berk Atan ve Almila Ada'nın paylaştığı Kore formatından uyarlanarak hazırlanan Cennetin Gözyaşları dizisi her pazar akşamı izleyicisinin karşısına geçiyor. ATV ekranlarının geniş izleyici kitlesine sahip dizisi Cennetin Gözyaşları dizisinin final yapılacağı iddiaları gündemdeki yerini hızlı bir şekilde almaya başladı. Cennet ve Selim'in aşk hikayesinin çarpıcı bir şekilde konu edindiği Cennetin Gözyaşları dizisinin yayın hayatına son verileceği iddiası konuşulmaya devam ediyor. Yapımcılığını Süreç Film - Ali Gündoğdu'nun üstlendiği ve yönetmen koltuğunda Sadullah Celen'in oturduğu Cennetin Gözyaşları final mi yapacak?
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