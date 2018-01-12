Çok nadir rastlanan o anlar böyle görüntülendi

Vahşi yaşamdan fotoğraflar görenleri hayrete düşürüyor. Hayvanları seviyoruz ama onların doğal ortamları hakkında fazla bilgi sahibi olduğumu pek söylenemez. Hayvanlar dünyasında yaşanan ilginç anlardan birisi bu defa Kenya'da gerçekleşti. Hamile olan 30 yaşındaki filin doğum anı kameralara yansıdı. Minik bir kum tepeceğinin üzerinde doğumu gerçekleştiren koca cüsseli hayvanın doğum anı merakla izlendi.

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Hayvanlar dünyasında yaşanan ilginç anlardan birisi bu defa Kenya'da gerçekleşti. Hamile olan 30 yaşındaki filin doğum anı kameralara yansıdı. Minik bir kum tepeceğinin üzerinde doğumu gerçekleştiren koca cüsseli hayvanın doğum anı merakla izlendi.

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Hayvanlar dünyasında yaşanan ilginç anlardan birisi bu defa Kenya'da gerçekleşti. Hamile olan 30 yaşındaki filin doğum anı kameralara yansıdı. Minik bir kum tepeceğinin üzerinde doğumu gerçekleştiren koca cüsseli hayvanın doğum anı merakla izlendi.

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