Çok nadir rastlanan kar ruloları İngiltere'de görüntülendi

Ender rastlanan bir doğa olayı olan kar ruloları İngiltere'nin güneybatısındaki Marlborough bölgesinde görüntülendi. Çiftçi Brian Bayliss, önce tarlasında gördüğü altı kar rulosunun birileri tarafından yapıldığını sandığını söylüyor.

Doğada karşımıza çıkan bazı olayları bizleri şaşkına çevirir. Kimi zaman izahı mümkün olmayan görüntülerle yüzleşiriz. Tıpkı İngiltere'de olduğu gibi. 51 yaşındaki çiftçi Brian Bayliss'in sabah çektiği fotoğraflar merak uyandırdı. Ruloya yaklaştığında etrafta ayak izi göremeyen Bayliss, bunun kendiliğinden oluşmuş bir şey olduğunu anladı. Twitter

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51 yaşındaki çiftçi Bayliss, daha önce hiç böyle bir şeyle karşılaşmadığını, rulolara yaklaştığında ortalarının delik olduğunu gördüğünü anlattı. Bayliss, Cumartesi sabahı çektiği fotoğrafları BBC ile paylaştı. Twitter

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Rüzgârın ideal hız ve açıda esmesiyle karı yuvarladığı ve silindir şeklindeki kar rulolarını oluşturduğu tahmin ediliyor. Kar rulolarının ancak hava sıcaklığının sıfır dereceye yakın olduğu dönemlerde ve karın yüzeyinin de hâlâ yapışkan olduğu koşullarda oluşabildiği biliniyor. Rüzgâr zemindeki karı yüzeyden koparıp yuvarlamaya başlıyor ve rüzgârın etkisiyle rulo giderek büyüyor. Twitter

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