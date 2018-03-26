Çok konuşulacak Afrin iddiası! Devlet Öcalan'la...

Türk Silahlı Kuvvetleri, Özgür Suriye Ordusu'yla birlikte yürüttüğü Afrin Operasyonu'nun 63. gününde devam ediyor. Afrin terörden temizlenirken dün Erdoğan PKK'nın ikinci Kandil'i olarak adlandırılan Sincar'a da girildiğini açıkladı. TSK Afrin'e girince teröristler Sincar'a kaçtı. Türkiye Afrin'den sonra Sincar'ı da temizlemek için düğmeye bastı.

Türkiye PKK'nın can damarlarını tek tek keserken Afrin operasyonuyla ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Devlet yetkililerinin, Afrin operasyonu başlamadan önce PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la İmralı'da görüştüğü iddia ediliyor.

AFRİN OPERASYONU ÖNCESİ ÖCALAN'LA GÖRÜŞÜLDÜ MÜ: Afrin harekâtı öncesi devlet yetkililerinin İmralı’da bir görüşme yaptığı yönünde gündeme getirilen iddia kamuoyunda tartışılıyor. Abdullah Öcalan'la en son HDP milletvekilleri Eylül 2016 tarihinde görüşmüşlerdi. Devlet yetkililerinden herhangi bir açıklama gelmezken, HDP kaynaklarının da, söz konusu iddianın doğru olup olmadığı hakkında net bir bilgiye sahip olmadığı belirtildi.

HDP'NİN HABERİ YOK

Cumhuriyet’e konuşan HDP kaynakları, iddianın gerçek olup olmadığı konusunda bir bilgi olmamasına karşın, İmralı’da bir görüşme gerçekleştiyse bu görüşmenin en az bir yıl önce gerçekleşmiş olabileceği yorumları dile getiriliyor.

ÖCALAN'LA EN SON 2016'DA GÖRÜŞME YAPILMIŞTI

İmralı’da kamuoyu tarafından bilinen son görüşme, Eylül 2016 tarihinde PKK'nın İmralı'da hükümlü bulunan lideri Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan’ın bayram ziyareti kapsamında gerçekleşmişti.

KARAYILAN: BİZE BİLGİLER ULAŞTI

PKK yöneticisi Murat Karayılan, kendilerine yeni bilgiler ulaştığını ileri sürerek, İmralı’da Türkiye ve Rusya’nın, Afrin harekatı konusunda Abdullah Öcalan’a baskı yaptığını, Öcalan’ın kendisine gelen heyetin taleplerini reddettiğini iddia etmişti.

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