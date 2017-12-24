Çok fena dağıttılar yerlerden topladılar önüne gelen...

Çok fena dağıttılar yerlerden topladılar önüne gelen...

İdrarını kaçıranlar, yere düşüp kalkamayanlar, daha eğlenceye doyamayıp sokakta kaldıkları yerden devam edenler, bir köşede sızanlar... Türkiye'de de az da olsa rastladığımız bu görüntülerin adresi İngiltere. İngiltere'nin şehir merkezlerinde Noel öncesi düzenlenen eğlencelerde binlerce genç içkiyi fazla kaçırdı. Birbirine yumruk atanlar, yere düşüp kalkamayanlar ve ayakkabısını kaybedip onun yerine kese kağıdı geçiren kadınlar gibi birçok ilginç fotoğraf çekildi. İşte o eğlence sonrasından fotoğraflar...

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Çok fena dağıttılar yerlerden topladılar önüne gelen...

İdrarını kaçıranlar, yere düşüp kalkamayanlar, daha eğlenceye doyamayıp sokakta kaldıkları yerden devam edenler, bir köşede sızanlar... Türkiye'de de az da olsa rastladığımız bu görüntülerin adresi İngiltere. İngiltere'nin şehir merkezlerinde Noel öncesi düzenlenen eğlencelerde binlerce genç içkiyi fazla kaçırdı. Birbirine yumruk atanlar, yere düşüp kalkamayanlar ve ayakkabısını kaybedip onun yerine kese kağıdı geçiren kadınlar gibi birçok ilginç fotoğraf çekildi. İşte o eğlence sonrasından fotoğraflar...

216
Çok fena dağıttılar yerlerden topladılar önüne gelen...


İdrarını kaçıranlar, yere düşüp kalkamayanlar, daha eğlenceye doyamayıp sokakta kaldıkları yerden devam edenler, bir köşede sızanlar... Türkiye'de de az da olsa rastladığımız bu görüntülerin adresi İngiltere. İngiltere'nin şehir merkezlerinde Noel öncesi düzenlenen eğlencelerde binlerce genç içkiyi fazla kaçırdı. Birbirine yumruk atanlar, yere düşüp kalkamayanlar ve ayakkabısını kaybedip onun yerine kese kağıdı geçiren kadınlar gibi birçok ilginç fotoğraf çekildi. İşte o eğlence sonrasından fotoğraflar...

316
Çok fena dağıttılar yerlerden topladılar önüne gelen...


İdrarını kaçıranlar, yere düşüp kalkamayanlar, daha eğlenceye doyamayıp sokakta kaldıkları yerden devam edenler, bir köşede sızanlar... Türkiye'de de az da olsa rastladığımız bu görüntülerin adresi İngiltere. İngiltere'nin şehir merkezlerinde Noel öncesi düzenlenen eğlencelerde binlerce genç içkiyi fazla kaçırdı. Birbirine yumruk atanlar, yere düşüp kalkamayanlar ve ayakkabısını kaybedip onun yerine kese kağıdı geçiren kadınlar gibi birçok ilginç fotoğraf çekildi. İşte o eğlence sonrasından fotoğraflar...

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