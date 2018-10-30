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Cocu'yla ilgili şok gerçek ortaya çıktı!

Cocu'yla ilgili şok gerçek ortaya çıktı!

Fenerbahçe sahasında Ankaragücü'ne 3­1 mağlup oldu. Maçın ardından Phillip Cocu'nun görevine son verildiği açıklandı. Peki Fenerbahçe, Hollandalı teknik adamı göreve getirirken nasıl karar verdi?

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Eklenme Tarihi: 30-10-2018 09:34 - Güncelleme: 30-10-2018 09:34

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe sahasında Ankaragücü'ne 3­1 mağlup oldu. Sarı-lacivertli kulüpte maç sonunda teknik direktör Phillip Cocu'nun görevine son verildiği açıklandı. Peki Fenerbahçe, Hollandalı teknik adamı göreve getirirken nasıl karar
verdi?

ŞOK GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
Futbolarena'da yer alan habere göre; Fenerbahçe'de Sportif Direktör Damien Comolli ile anlaşılmasının ardından bir bilgisayar programı aracılığıyla belirlenen kriterlere uygun teknik direktörler sorgulandı. Teknik direktörde aranan özelliklerin sisteme girilmesi sonrası Phillip
Cocu ismi ilk sırada çıktı ve ardından yapılan görüşmeler neticesinde anlaşma sağlandı. 

EN PUAN TOPLAYAN COCU
3 büyüklerin başında maç başına en az puan toplayan teknik direktörleri arasında Phillip Cocu ilk sırada yer aldı. Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 10 haftada sadece 9 puan toplayabilen Phillip Cocu 0,90 puanla ilk sırada yer aldı.

COCU'YU HAGI TAKİP ETTİ
Fenerbahçe'nin eski hocası Phillip Cocu'yu takip eden isimse Gheorghe Hagi oldu. Galatasaray'daki 2. döneminde dümene Riijkard'dan alan Rumen çalıştırıcı takımı yönettiği 18 lig maçında 1,17 puan ortalaması tutturdu. Listenin 3. sırasında ise yine Galatasaray'da büyük bir hüsrana neden olan Cesare Prandelli geldi. İtalyan çalıştırıcı Türkiye kariyerinde 1,25'lik puan ortalamasında kaldı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • ck74 30 Ekim 2018 10:00 bu bilgisayar programı, en başarılı olanları değil de başarısızları buluyormuş demek ki!

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