Cocu'ya sürpriz talip

Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu konusunda flaş bir gelişme yaşandı. İddialara göre Cocu, hoca değiştirmeyi düşünen o takım için listenin başında yer alıyor.

Belçika'da ligde 10 haftanın ardından 25 puanla Genk'in 1 puan gerisinde ikinci sırada bulunan Club Brugge'un, Phillip Cocu'nun Fenerbahçe'deki durumunu yakından takip ettiği ortaya çıktı.

LEKO'NUN YERİNE COCU

Fotomaç'ın haberine göre; Brugge yönetiminin, kovmayı düşündüğü İvan Leko'nun yerine Jaap Stam'la beraber, Cocu'yu düşündüğü ileri sürüldü.

DEVLER LİGİ'NE KÖTÜ BAŞLADI

Brugge, ligdeki konumunun aksine Şampiyonlar Ligi'nde kötü durumda. İlk maçta evinde Dortmund'a, ikinci maçta deplasmanda Atletico Madrid'e yenildi. Fenerbahçe'de Cocu 8 haftada ancak 8 puan toplayabildi.





