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Cocu'nun yerine sürpriz isim! Teklif yapıldı

Cocu'nun yerine sürpriz isim! Teklif yapıldı

Fenerbahçe'de Ankaragücü mağlubiyeti sonrasında görevden alınan teknik direktör Cocu'nun yerine düşünülen ilk isim Laurent Blanc oldu. Sportif direktör Comollli, yurtdışına gidip Fransız teknik adama teklifini sundu.

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Eklenme Tarihi: 30-10-2018 15:15 - Güncelleme: 30-10-2018 15:15

Ligde tarihinin en kötü günlerini yaşayan Fenerbahçe'de Ankaragücü mağlubiyeti bardağı taşıran son damla oldu ve teknik direktör Cocu ile yollar ayrıldı.

Fenerbahçe'de Phillip Cocu ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışı hız kazandı. ​Milliyet'in edindiği bilgiye göre, Sarı Lacivertli kulüp resmi girişimde bulundu ve sportif direktör Damien Comolli'nin vatandaşı Laurent Blanc'a teklifini yaptı.

YÜZ YÜZE GÖRÜŞTÜ
Fenerbahçe'nin Sportif Direktörü Damien Comolli, yurtdışına gidip ünlü teknik adam ile yüz yüze görüştü. Fransız teknik adam ise sarı lacivertlilerin yaptığı resmi teklifi düşünmek için zaman istedi.

PARİS İLE TÜM KUPALARI TOPLADI
Altı yıldır hiçbir takımda görev almayan Comolli’nin kendisi gibi 2 yıldır takım çalıştırmayan Blanc’ı Ali Koç’un uzun vadeli bir projeleriyle ikna ettiği öğrenildi. Bordeaux’u şampiyon yaparak büyük sükse yaratan Blanc, daha sonra 2 yıl Fransa Milli Takımı’nda görev aldı. Ardından Paris’in yolunu tutan ve Paris Saint-Germain ile Fransa’daki tüm kupaları toplayan 52 yaşındaki çalıştırıcı, Şampiyonlar Ligi’nde final göremeyince görevine son verildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 30 Ekim 2018 15:23 Yazık yazık biraz da yolsun bizi.

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