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Cocu'nun menajerinden olay itiraflar!

Cocu'nun menajerinden olay itiraflar!

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz hafta görevine son verdiği Phillip Cocu'yla ilgili menajeri Rob Jansen'den gündem yaratacak açıklamalar geldi.

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Eklenme Tarihi: 05-11-2018 14:41 - Güncelleme: 05-11-2018 14:41

Sezona Hollandalı teknik adam Phillip Cocu'yla başlayan Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'e tarihinin en kötü başlangıcını yapmıştı. Sarı Lacivertliler'in geçtiğimiz hafta kendi sahasında MKE Ankaragücü'ne yenilmesinin ardından sabırlar taşmış ve Cocu'nun görevine son verilmişti.

Fanatik'in haberine göre; 48 yaşındaki hocanın menajeri Rob Jansen ise Hollanda basınına verdiği demeçte Cocu'ya yönelik eleştirilere yanıt verirken önemli itiraflarda da bulundu.

İşte Jansen'in açıklamaları:

"Cocu'yla ilgili yorum yaparken önündeki seçenekleri görmezden geliyorsunuz. İnsanlar Cocu'nun başka bir tercihte bulunabileceğini söylüyor ancak bu, onların seçimiydi.

''AYRILMA KARARI ALMIŞTI ZATEN''
Aramızda yaptığımız konuşmalarda Türkiye'ye gitmemeyi de düşündük. Ancak PSV'den ayrılma kararı zaten alınmıştı. Dolayısıyla Cocu da yeni sezon için bir başka ülkede şampiyonluk yaşamış önemli bir takıma gitti."

''YAPILAN GÖRÜŞMELERLE BİR İLGİSİ YOK''
Hollanda'nın dışına çıktığınızda genellikle farklı kontratlarla çalışıyorsunuz. Yoksa pek tabii ki ülkenizde kalmayı da seçebilirsiniz. Bu yüzden meselenin başarıyla, başarısızlıkla ya da yapılan görüşmelerle bir ilgisi yok. Futbolcuysanız ve yabancı bir ülkede iyi bir kontratla futbol oynuyorsanız orada oynamaya devam edersiniz. Maçtan sonra da kontratınızı düşünmekle uğraşmazsınız."

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