Çocuklarınızın kendilerini nasıl korumalı? EGM yayınladı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye'de son günlerde yaşanan çocuk kayıpları olayları hakkında anne ve babalara uyarıda bulundu. EGM'nin resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda önemli bilgilere yer verildi.. İşte EGM tarafından yapılan o paylaşımlar...
Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye'de son günlerde yaşanan çocuk kayıpları olayları hakkında anne ve babalara uyarıda bulundu. EGM'nin resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan yaplaşımda önemli bilgilere yer verildi.. İşte EGM tarafından yapılan o paylaşımlar...
Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye'de son günlerde yaşanan çocuk kayıpları olayları hakkında anne ve babalara uyarıda bulundu. EGM'nin resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan yaplaşımda önemli bilgilere yer verildi.. İşte EGM tarafından yapılan o paylaşımlar...
Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye'de son günlerde yaşanan çocuk kayıpları olayları hakkında anne ve babalara uyarıda bulundu. EGM'nin resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan yaplaşımda önemli bilgilere yer verildi.. İşte EGM tarafından yapılan o paylaşımlar...
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