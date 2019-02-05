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Çocuklarınıza dişlere iyi gelen bu besinleri yedirin

Çocuklarınıza dişlere iyi gelen bu besinleri yedirin

Diş yapısının yoğun olarak inorganik maddelerden oluştuğunu belirten Dr. Efe Kaya, çocuklarda dişlere iyi gelen besinleri sıraladı.

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Eklenme Tarihi: 05-02-2019 11:10 - Güncelleme: 05-02-2019 11:10

Süt dişlerinin değişimi sonucu çocuklarımıza bir ömür eşlik edecek dişlerin 3 ile 4 yaş arasında çene kemiğinde oluşmaya başladığını kaydeden Dr. Kaya, “Bu üretim 10-12 yaşa kadar sürmekle beraber 20'lik dişleri de göz önünde bulundurursak 20'li yaşların sonuna kadar çene kemiğinde diş üretimi söz konusudur." diyerek dişlerin ağzı içinde üretimi tamamlandıktan sonra yapısında çok büyük değişiklikler yaşamayacağını belirtti.

Çocuğunuza yedirmeniz gereken besinler
Çocukluk çağında yenilen ve içilen gıdaların önem taşıdığını belirten Kaya, "Yoğun kalsiyum içeren süt yoğurt peynir ayran gibi gıdaların yoğun tüketilmesi gerekir. Havuç patates ve brokoli A vitamini deposu olduğundan tüketimi sonucu diş üretim mekanizması desteklenir. Balık et ve tavuk yoğun fosfor içeriği sayesinde dişlerin yapısını destekleyecektir." uyarısında bulundu.

Asitli içeceklerden kaçının
Dişlerin ağızda oluşumu tamamlandıktan sonra dişlerin mine yapısını bozabilecek asitli içeceklerden kaçınılmalı tüketilme durumda ise pipet kullanılmalıdır. Yoğun asit diş minesinde erozyona sebep olur. Yoğun karbonhidrat içeren gıdalar diş çürüğüne yatkınlığı artırır.

Diş çürüğüne sebep olan ağızda 3 çeşit bakteri olduğunu söyleyen Estetik Diş Hekimi Doktor Efe Kaya, açıklamasını şöyle sürdürdü; 

“Bu bakterilerin tek tüketim Kaynağı karbonhidratlardır. Diş bölgesinde temizlenmeyen karbonhidrat artıklarını kullanan bu bakterilerin çıkardığı asit sonucu dişlerimiz çürümeye başlar. Bu sebeple çikolatalar, lokum ve benzeri yapışkan gıdalar diş çürümesini hızlandırır. Karbonhidrat vücudun temel enerji kaynağı olmakla beraber kaliteli karbonhidrat tüketiminden (yulaf, tahıl, sebzeler) kaçınılmamalıdır. Aksine lif içeren bu grup karbonhidratlar ağız içinde yoğun çiğnendiğinden dişleri temizleyerek tükürük akış hızını artırır. Tükürük dişleri temizleyen ve çürümesini engelleyen bir yapıdır. Şekersiz sakız tüketimi tükürük akış hızını arttırarak dişleri temizler. Ama yoğun kullanımı kas ağrılarını tetikleyebilir.” 

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