Çocuklarına 21 yıl sonra kavuştular

İzmir'de yaşayan Atiye, İbrahim Selam çifti, 1997'de çocukları 2.5 yaşındaki Gürsel'le birlikte Hatay'ın İskenderun ilçesine geldi. Burada sokakta oynayan Gürsel kayboldu. Selam çifti çocuklarının bulunması için her yolu denedi. 30'un üzerinde kente giden İbrahim Selam oğlunu bulamadı. Yıllarca çocuklarını arayan çift, bu arada da Yakınlarını Kaybetmiş Aileler Derneği'ne (YAKAD) başvurdu. Çift çocuklarını daha rahat arayabilmek için Hatay'ın Kırıkhan ilçesine taşındı.

Yıllarca oğlunu aramayı bırakmayan İbrahim Selam'ın cep telefonuna geçen geçen 15 Temmuz'da, "İbrahim Bey acil sizinle konuşmam gerekiyor, bir konu hakkında. Lütfen dönüş yapın"mesajı geldi. Selam'ın cevap vermesi üzerine, cep telefonuna bu kez eklenen bir çocuk fotoğrafı ile gelen mesajda, "Bu ben miyim? Sen benim babam mısın?" cevabı geldi. Bunun üzerine işi nedeniyle gittiği yurtdışından dönen İbrahim Selam, eşi Atiye Selam'a durumu bildirdi. Kırıkhan'a dönenen İbrahim Selam, davul zurna ekibi tutup, oğlu ile buluştu. Selam çifti 21 yıl sonra kavuştukları oğullarına sarılıp gözyaşı döktü. Gürsel Selam ise yıllar sonra kavuştuğu anne ve babası ile 1'i kız 2 kardeşine sarılarak hasret giderdi.