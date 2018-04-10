Çocukların ev ödevlerine yardım etmeli mi?

Hiçbir zaman gündemden düşmeyen konulardan biridir ev ödevleri.

Hiçbir zaman gündemden düşmeyen konulardan biridir ev ödevleri. ‘Ev ödevi olmalı mı, sınırı ne olmalı, öğrenci tek başına yapabiliyor mu, anne baba destek olmalı mı ya da hangi durumlarda öğrenciye yardım etmeli?” gibi sorular hep akılları karıştırır, uzmanlar farklı görüşleri savunur. World Economic Forum çok ilginç bir araştırmaya imza attı. Twitter

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Hintli ebeveynler çocuklarının ev ödevleri için en çok zaman ayıranlar arasında. Hintli anne babalar çocuklarının ev ödevlerine haftada ortalama 7 saat ayırıyor. Rekabetçi bir eğitim sistemi olan Hindistan da aileler bunun neredeyse bir zorunluluk olduğunu düşünüyor. Twitter

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Vietnam, Kolombiya, Malezya gibi gelişmekte olan ülkelerde aileler çocuklarının derslerine yardım etmeye meyilli. Okuldan geldiklerinde beraber ders yapmanın bir anne baba görevi olduğunu düşünenler çoğunlukta. Bazı aileler ise çocukları ile beraber masaya oturmazlarsa ders yapmayacağını ya da baştan savacağını düşünüyor. Twitter

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