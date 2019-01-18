Çocukların en çok etkilendiği sağlık sorunları nelerdir?

Yusuf Şentürk, okulların yarıyıl tatiline kısa bir zaman kala çocuklarda sık uygulanan bademcik ve geniz eti ameliyatları hakkında bilgiler vererek bu sorunları yaşayan çocuklar için eğitimlerinden geri kalmamaları için yarıyıl tatilinin değerlendirilebileceğini söyledi.

Üst solunum yolu enfeksiyonlarının özellikle çocuklarda bademcik, geniz eti ve orta kulak iltihaplanması gibi sorunları ortaya çıkardığını, bunun da çocuklarda işitme azlığı, kronik sinüzit, burun tıkanıklığı, ağız açık uyuma ve horlamaya sebep olduğunu belirten Opr. Dr. Yusuf Şentürk, şu açıklamalarda bulundu:

"Çocukluk çağının en sık yapılan ameliyatları, bademcik ve geniz eti ameliyatlarıdır. Bademcik ve geniz eti ameliyatları 2 -12 yaş arası çocuklarda en sık yapılan ameliyatlardır. Bademcik ve geniz eti ameliyatları günümüzde en sık bademciğin ve geniz etinin ileri derecede büyümesinden dolayı yapılmaktadır. Bu durum alerjik besinlerin, ambalajlı ürünlerin ve işlenmiş gıdaların tüketilmesinden kaynaklanmaktadır."

"Bademcik ameliyatları için diğer gerekçelerden biri de çok sık iltihap olması yani bademciklerin 3 yıl üst üste yılda 3 kez iltihap yapmasıdır. Bademcikler için tıkayıcı ve iltihabi nedenler ameliyat için gerekçe oluştururken, geniz etinde çocukta işitme azlığı, kronik sinüzit, sık üst solunum yolu enfeksiyonu, burun tıkanıklığı, ağız açık uyuma, horlama gibi belirtiler ameliyat gerekçesi oluşturmaktadır. Bu belirtiler ortaya çıktığı zaman bademcik ve geniz etinin ameliyat ile alınması gerekir."

"İşitme azlığı çocukluk çağında uzun sürdüğü zaman çocuğun sosyal gelişimini ve okul başarısını etkilemektedir. Eğer kulakta sıvı toplanması dediğimiz seröz otitis media hastalığı oluşur ise bunu 3 ile 6 ay arası takip etmek gerekir. Eğer kulak zarında bir olumsuzluk var ise 3 ay sonunda tüp takmak gerekir, şayet yoksa bekleyerek 6 ay sonunda tüp takıp orta kulak sıvısının tedavisini tamamlamak lazımdır” dedi.