  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Çocukların en çok etkilendiği sağlık sorunları nelerdir?

Çocukların en çok etkilendiği sağlık sorunları nelerdir?

Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Opr. Dr. Yusuf Şentürk, çocuklarda sık rastlanan eğitim ve gündelik yaşamlarını olumsuz etkileyen sağlık sorunları ile ilgili bilgiler verdi.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 18-01-2019 02:00 - Güncelleme: 18-01-2019 02:00

Yusuf Şentürk, okulların yarıyıl tatiline kısa bir zaman kala çocuklarda sık uygulanan bademcik ve geniz eti ameliyatları hakkında bilgiler vererek bu sorunları yaşayan çocuklar için eğitimlerinden geri kalmamaları için yarıyıl tatilinin değerlendirilebileceğini söyledi.

Üst solunum yolu enfeksiyonlarının özellikle çocuklarda bademcik, geniz eti ve orta kulak iltihaplanması gibi sorunları ortaya çıkardığını, bunun da çocuklarda işitme azlığı, kronik sinüzit, burun tıkanıklığı, ağız açık uyuma ve horlamaya sebep olduğunu belirten Opr. Dr. Yusuf Şentürk, şu açıklamalarda bulundu:

"Çocukluk çağının en sık yapılan ameliyatları, bademcik ve geniz eti ameliyatlarıdır. Bademcik ve geniz eti ameliyatları 2 -12 yaş arası çocuklarda en sık yapılan ameliyatlardır. Bademcik ve geniz eti ameliyatları günümüzde en sık bademciğin ve geniz etinin ileri derecede büyümesinden dolayı yapılmaktadır. Bu durum alerjik besinlerin, ambalajlı ürünlerin ve işlenmiş gıdaların tüketilmesinden kaynaklanmaktadır."

"Bademcik ameliyatları için diğer gerekçelerden biri de çok sık iltihap olması yani bademciklerin 3 yıl üst üste yılda 3 kez iltihap yapmasıdır. Bademcikler için tıkayıcı ve iltihabi nedenler ameliyat için gerekçe oluştururken, geniz etinde çocukta işitme azlığı, kronik sinüzit, sık üst solunum yolu enfeksiyonu, burun tıkanıklığı, ağız açık uyuma, horlama gibi belirtiler ameliyat gerekçesi oluşturmaktadır. Bu belirtiler ortaya çıktığı zaman bademcik ve geniz etinin ameliyat ile alınması gerekir."

"İşitme azlığı çocukluk çağında uzun sürdüğü zaman çocuğun sosyal gelişimini ve okul başarısını etkilemektedir. Eğer kulakta sıvı toplanması dediğimiz seröz otitis media hastalığı oluşur ise bunu 3 ile 6 ay arası takip etmek gerekir. Eğer kulak zarında bir olumsuzluk var ise 3 ay sonunda tüp takmak gerekir, şayet yoksa bekleyerek 6 ay sonunda tüp takıp orta kulak sıvısının tedavisini tamamlamak lazımdır” dedi.

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Çocukların en çok etkilendiği sağlık sorunları nelerdir? haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro