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Çocukları tehdit eden tehlike influenza salgınından korunma yöntemleri

Çocukları tehdit eden tehlike influenza salgınından korunma yöntemleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülfer Akça, mevsim itibariyle yoğun influenza salgınının yaşandığı bu dönemde kalabalık ortamlardan kaçınmak ve el hijyenine önem vermek gerektiğini vurgulayarak açıklamalarda bulundu.

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Eklenme Tarihi: 24-01-2019 04:00 - Güncelleme: 24-01-2019 04:00

Akça, “İnfluenza (grip), solunum yolu enfeksiyonları dünyanın en yaygın enfeksiyonları arasındadır. İnfluenza ani başlayan ateşli bir solunum yolu hastalığı yapan ve influenza virüslerinin etken olduğu viral bir hastalıktır. Sağlıklı çocuklarda genellikle hastalık kendini sınırlar. Ancak özellikle iki yaş altı çocuklarda ciddi yaşamı tehdit edebilmektedir” dedi.

“İnfluenza en sık 2 yaş altında görülüyor”
Dr. Gülfer Akça, “İnfluenza nedeniyle hastaneye yatış oranı en sık iki yaş altında, özellikle altı ay altı çocuklarda fazla olması hastalığın ciddiyetini gözler önüne serer. İnfluenza enfeksiyonu kişiden kişiye damlacık yoluyla bulaşır ancak bulaşmada yüzeylerin rolü büyüktür. Temas ile geçiş olabilmektedir. İki üç günlük kuluçka döneminden sonra aniden başlar. Klinik bulgular değişken olup sıklıkla ani gelişen ateş öksürük ve boğaz ağrısı ile seyretmektedir” diye konuştu.

“Yüksek ateş, öksürük, burun akıntısı sık belirtiler”
İnfluenza belirtilerinden bahseden Uzm. Dr. Gülfer Akça, “Çocuklarda erişkinlere göre daha yüksek ateş, öksürük, burun akıntısı, boğazda yanma sıklıkla görülebilmektedir. Bu şikayetler gereksiz antibiyotik kullanımına neden olmaktadır. Mevsim itibariyle yoğun influenza salgınının yaşandığı bu dönemde kalabalık ortamlardan kaçınmak, el hijyenine önem vermek gerekir. Yukarıda belirttiğimiz şikayetler oluşur ise mutlaka uzman bir doktora başvurmakta fayda vardır” şeklinde konuştu.

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