Çocukları gripten koruyacak 6 altın kural! Bunları mutlaka yapın

Gribal enfeksiyonlar sırasında yüksek ateşin kontrol altına alınması önem taşırken, çocukları gripten koruyabilecek önlemlere de dikkat etmek gerekiyor. Çocukları gripten koruyacak 6 yöntemi mutlaka uygulayın...

Çocukları gripten koruyacak 6 altın kural! Bunları mutlaka yapın

Kış ayları, özellikle okul çocukları için hastalıklar açısından büyük risk taşıyor. Çocuklar üst solunum yolu enfeksiyonlarına daha sık yakalanıyor ve grip, çocuklar arasında zincirleme bir şekilde yayılmaya devam ediyor. Gribal enfeksiyonlar sırasında yüksek ateşin kontrol altına alınması önem taşırken, çocukları gripten koruyabilecek önlemlere de dikkat etmek gerekiyor. Memorial Antalya Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Mehmet Güneş, çocuklarda görülen grip ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

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Çocukları gripten koruyacak 6 altın kural! Bunları mutlaka yapın

Genellikle kış aylarında görülen gribe, “influenza” isimli virüs neden olmaktadır. Grip ilk 24 – 72 saat arasında bulaşıcı hale gelir. Özellikle bağışıklık sistemi yetişkinlere göre daha zayıf olan çocuklarda, grip hızlı bir şekilde zatürre ve bronşite kadar ilerleyebilir. Gribin başlıca belirtileri; yüksek ateş, yorgunluk, kas ve eklem ağrıları, titreme, baş ağrısı, boğaz ağrısı ve öksürüktür.

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Çocukları gripten koruyacak 6 altın kural! Bunları mutlaka yapın

Öksürük bronşları tahriş edecek kadar yoğun hissedilmez. İlk 3-4 gün ağır seyreden hastalık, 7 – 10 gün arasında geçer. Belirtiler nefes almada zorluk, kusma, ağrılı yutkunma, öksürük ve tıkanıklıksa , ateş de düşmüyorsa mutlaka uzmana başvurulmalıdır.

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Çocukları gripten koruyacak 6 altın kural! Bunları mutlaka yapın

Yüksek ateş özel bakım gerektirir: Çocuklarda öksürük şurubu veya grip ilacı kullanmadan önce mutlaka doktora danışılmalıdır. Grip yeni doğmuş bebeklerde tehlikeli olabilir. Gripte ateşle mücadele önemlidir. Doktorun önerisi doğrultusunda ateş düşürücü ilaçlar ile ateşe müdahale edilmelidir. Çünkü ateşin kontrol altına alınmaması nöbet riskine yol açabilir. Özellikle ateşli döneminde çocuğu okula göndermemek ve izole bir şekilde bakımını sağlamak gerekmektedir. Soğuk algınlığı ve grip ilaçları, gribi tamamen tedavi etmez. Bu ilaçlar sadece ateş, ağrı, burun tıkanıklığı ve öksürüğü azaltmada yardımcı olur. Ayrıca tuzlu burun spreyleri solunum yollarını rahatlatır. Öksürük şurupları ve bol sıvı tüketimi öksürüğü yatıştırır.

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