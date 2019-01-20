Çocuklardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Recep Kara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Ordu Aday Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, programın ardından havalimanına giderken şehir merkezinde kendisini karşılayan vatandaşlarla bir araya geldi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ordu İl Başkanlığınca düzenlenen teşkilat yemeğine katıldı.

Bir otelde düzenlenen yemek basına kapalı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemeğin ardından havaalanına hareket etti.

Yolculuk esnasında konvoyu durduran Erdoğan, çocuklara oyuncak verdi.

Daha sonra, balıkçı ve simitçi dükkanlarına giren Erdoğan, burada vatandaşlarla sohbet etti.