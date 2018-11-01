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Çocuklarda sinüzit menenjite çevirebilir bu 12 belirtide doktora başvurun

Çocuklarda sinüzit menenjite çevirebilir bu 12 belirtide doktora başvurun

Sinüzit ilaç tedavisiyle iyileşebildiği gibi çok ağır bir tabloda çocuklarda körlük ya da menenjitle de sonuçlanabiliyor. Haliyle sinüzit belirtilerine çok dikkat etmeniz gerekiyor.

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Eklenme Tarihi: 01-11-2018 05:15 - Güncelleme: 01-11-2018 05:15

Çocuk sinüzitleri, önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. İlaç tedavisiyle iyileşebildiği gibi çok ağır bir tabloda çocuklarda körlük ya da menenjitle de sonuçlanabiliyor. Tam bir burun tıkanıklığı, şiddetli bir baş ağrısı veya işitme kaybı gelişmedikçe kendini gizleyebilen sinüzit, alerjik hastalarda daha sık görülüyor. Memorial Diyarbakır Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü’nden Doç. Dr. Mehmet Akdağ, çocukluk döneminde ortaya çıkan sinüzit hakkında bilgi verdi.

Akut sinüzit tedavisi nasıl?
Akut sinüzit, belirtileri 3 aydan daha az sürede tamamen düzelebilen çoğu zaman virüslerin neden olduğu bir hastalıktır. Akut sinüzitlerin tedavisinde özellikle doğru ve akılcı antibiyotik kullanımı önemlidir. Bu yüzden mutlaka doktorun önerdiği antibiyotikler kullanılmalıdır. Tuzlu su spreyleri ile akıntıların kıvamı yumuşatılabilir, ayrıca evde istirahatin de tedavide önemli bir seçenek olduğu unutulmamalıdır.

Kronik sinüzitin belirtileri uzun sürelidir
Kronik sinüzitte belirtiler 3 aydan uzun sürer. Çocuk, yılda 4-6 kez sinüzit atağı yaşıyorsa mutlaka alerji ve geniz eti açısından kulak burun boğaz muayenesi yapılarak değerlendirilmelidir. Çocuk sinüzitlerinde özellikle erken teşhis ve uygun bir ilaç tedavisi ile çok başarılı sonuçlar alınmaktadır.

Bu belirtiler varsa doktora gidin
Çocukta aşağıdaki belirtilerden birkaçı varsa, mutlaka bir kulak burun boğaz uzmanına başvurulmalıdır.
*Geceleri veya sabaha karşı ortaya çıkan inatçı öksürük,
*Sarı-yeşil renkli koyu kıvamlı burun akıntısı,
*Göz çevresinde basınç hissi,
*Nefeste kötü koku,
*Koku alma bozukluğu,
*Mide bulantısı ve kusma,
*10-14 günden fazla süren soğuk algınlığı (nezle/grip), bazen hafif ateş yükselmesi,
*Burun tıkanıklığı ve horlama,
*Geniz akıntısı ile birlikte bazen boğazda yanma,
*Davranış değişiklikleri,
*Geçmeyen baş ağrısı (özellikle 6 yaş sonrası)
*Yorgunluk ve halsizlik
 
Çocuk sinüzit tedavilerinde ameliyat gerekli mi?
Çocuk sinüzitlerinde sinüslere yönelik ameliyat gerektiren durumlar, ilaç tedavisine dirençli olan vakalardır. Göz içi veya etrafında apse oluşumunda, cerrahi tedavi önemli bir seçenektir. Kronik sinüzitte risk faktörleri önemlidir ve birlikte geniz eti büyüklüğü olan veya sık bademcik enfeksiyonu geçiren çocuklarda, geniz eti büyüklüğü varsa ve ek problemler oluşturuyorsa geniz eti öncelikle alınmalıdır ve takip edilmelidir. Eğer alerjik rinit varsa alerjiye yönelik ek tedavi planlanmalıdır. Uygun içerik ve sürede verilen medikal tedavi ve gereken durumlarda yapılan geniz eti ameliyatına rağmen tedavi edilemeyen kronik sinüzitlerde tercih edilen tedavi yaklaşımı endoskopik sinüs cerrahisidir. Çocuklarda daha az tercih edilse de ameliyat, iyi sonuç veren bir tedavi seçeneğidir. Ameliyatta konservatif yaklaşılıp en önemli amaç, sinüs ağızlarının açılmasını sağlamak ve sinüslerin içini temizlemektir.

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