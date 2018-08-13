Çocuklarda inatlaşma ve ağlama nöbetini önlemenin yolları nelerdir?

Çocuklarda ağlama nöbeti ve inatlaşma kaç yaşında ortaya çıkar? Çocuklarda ağlama nöbeti ve inatlaşma nasıl önlenir? Ağlayan çocuğun istedikleri yapılmalı mıdır? Uzman Pedagog Didem Küt cevapla.tv'ye anlattı.

Kimi zamana sokakta, mağazalarda, hatta toplu taşıma araçlarında istediğini yaptırmak için ağlayan, kendini yerlere atan çocuklara, “Eyvah! İnsanlara rezil olduk!” duygusu ile yaklaşan anne babalara hiçbirimiz yabancı değiliz. Hayatta her isteğimiz –en azından- anında olmadığına göre; çocuklarımıza bu önemli gerçeği sağlıklı bir biçimde nasıl anlatabiliriz?

AĞLAMAYI ELDE ETME ARACI OLARAK KULLANIRLAR

Çocuklar özellikle küçük yaşlarda haz peşindedirler. İstedikleri anında olsun isterler ve uzun uzun açıklamaları dinlemek pek de onlara göre değildir. Çünkü isteklerini sorgulayabilme ve erteleyebilme becerisi henüz gelişmemiştir. Konuşma becerisini kazanana kadar ağlamak; olağan bir iletişim biçimi olarak algılanır. Fakat ağlamanın 2 yaş civarında yerini konuşmaya bırakması beklenirken kimi çocuklar bu davranışı sürdürür veya isteklerini yaptırmak için etkili bir silah olarak kullanır, inatlaşma ile ağlamayı kokteyl yaparak aileyi pes ettirme ve isteklerini elde etme aracı olarak kullanır. Özellikle 2 yaş civarında konuşma, yürüme, tuvalet eğitimi, beslenme gibi becerileri kazanarak kısıtlı da olsa özerklik kazanması ile ağlama ve inatlaşma davranışları kendini gösterme biçimi olarak kullanabilir.

Kaynak: cevapla.tv