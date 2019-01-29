Çocuklarda dişler ne zaman fırçalanmaya başlanır?

Diş fırçalama çocuklarımızın dişleri çıkmadan ebeveynleri tarafından dişsiz ağız dokuları temizlenerek başlanmalıdır.Unutmamamız gereken dişlerimiz olmadan mikroplar ağız içine yerleşmiş olurlar.

İlk dişimizin çıkması ile dişlerimizin temizlenmesine bebeğimize uygun fırça, parmak fırçası veya diş silme bezleri ile başlayabiliriz.

Unutmamız gereken en önemli konu çocuğumuz 9-10 yaşına gelene kadar diş fırçalamalarına ebeveynlerin eşlik etmesi gerekmektedir. Böylece el kol koordinasyonu gelişim süresince özellikle azı dişlerimizin etkili temizliği yapılabilir.