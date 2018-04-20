Çocuklarda burun kanaması nasıl kesilir? Sakın geriye yaslamayın

Çocuğunuzun burnu kanarsa başını geriye mi yaslıyorsunuz? Kanamayı kesmek için yaptığımız ve çocuklarımızda da uyguladığımız bu yöntem çok yanlış. Bu yaygın çocukluk probleminin nasıl durdurulacağına dair ortada pek çok yanlış bilgi dolaştığını belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Cengizhan Elmas, çocuğunuzun burnu kanarsa yapmanız gerekenler hakkında şu bilgileri verdi: “Sırt üstü uzanmak ya da kafayı geriye yaslamak gibi eski tipte uygulamalar işe yaramaz, çünkü çocuklardaki burun kanaması genellikle burnun ön tarafındaki kan damarlarında başlar.