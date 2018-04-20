Çocuklarda burun kanaması nasıl kesilir? Sakın geriye yaslamayın

Siz de eğer çocuğunuzun burnu kanadığında başını geriye eğiyorsanız çok büyük bir hata yapıyorsunuz demektir. Birçoğumuzun yapmış olduğu bu kalıplaşmış temeli olmayan davranışın bedeli çok ağır olabilir. Burun kanamasında başı geriye eğmek çocuğun nefesini kesebilir.

Çocuklarda burun kanaması nasıl kesilir? Sakın geriye yaslamayın

Çocuğunuzun burnu kanarsa başını geriye mi yaslıyorsunuz? Kanamayı kesmek için yaptığımız ve çocuklarımızda da uyguladığımız bu yöntem çok yanlış. Bu yaygın çocukluk probleminin nasıl durdurulacağına dair ortada pek çok yanlış bilgi dolaştığını belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Cengizhan Elmas, çocuğunuzun burnu kanarsa yapmanız gerekenler hakkında şu bilgileri verdi: “Sırt üstü uzanmak ya da kafayı geriye yaslamak gibi eski tipte uygulamalar işe yaramaz, çünkü çocuklardaki burun kanaması genellikle burnun ön tarafındaki kan damarlarında başlar.

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Çocuklarda burun kanaması nasıl kesilir? Sakın geriye yaslamayın

GERİYE YASLAMAK ÇOCUĞUN NEFESİNİ KESEBİLİR: Çocuğu sırt üstü yatırır ya da kafasını geriye yaslarsanız kan boğazından aşağı ilerler ve çocuğun nefesini keser. Çocuk oturtulduktan sonra kafası öne eğilmeli, böylece kan burnun ön kısmına toplanır, ardından burun kanatlarına hafifçe bastırarak (en az beş dakika) kan normal bir şekilde pıhtılaşana kadar basınç uygulanmalıdır.


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Çocuklarda burun kanaması nasıl kesilir? Sakın geriye yaslamayın

Eğer çocuğunuz buna dayanabilirse kan damarlarını daraltarak kan akışını yavaşlatması için burun kemeri üstüne soğuk bir havlu ya da küçük bir buz poşeti konabilir. Burun kanamaları burun içi kuruluğun sonucu olduğundan burun içi tahrişi azaltmak amacıyla nemli tutulmalıdır.

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Çocuklarda burun kanaması nasıl kesilir? Sakın geriye yaslamayın

BURUN KANAMASINI ÖNLEMEK İÇİN İPUÇLARI: Çocuk uyumaya gitmeden önce kulak temizleme çubuğu ile burun çevresine biraz vazelin sürün. Uyurken burnunu karıştırıyorsa ellerine çorap geçirip uyumasını sağlayın. Burun içine spreyle tuzlu su püskürtmek de işe yarayacaktır. Tuzlu su çocuklardaki kronik burun kanamalarını tedavide en iyi bilinen yöntemdir. Ayrıca, burun içini nemli tutmak ve tahrişi azaltmak için idealdir.

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