Çocuklara mutlaka bu çorbayı içirin

Türk toplumunda kemik suyu ile beslenme alışkanlığının çok yaygın olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Özkılıç, kemik suyunun çocuk sağlığına birçok faydası olduğunu ifade etti.

Kış aylarının gelmesiyle birlikte soğuk algınlığı, üst solunum yolu enfeksiyonu gibi hastalıklarda artış yaşanırken Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Alper Özkılıç bebekler ve çocuklarda kemik suyu ile yapılmış çorbanın bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, sindirimi kolaylaştırdığını ve uyumaya yardımcı olduğunu bildirdi.

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Yrd. Doç. Dr. Özkılıç, her gün gibi çok sık aralıklarla verilmesinin sakıncalı olabileceğini, çocuklarda kolesterol yüksekliği ve kalp damar hastalıkları riski yaratabileceğine dikkat çekti.



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Türk toplumunda kemik suyu ile beslenme alışkanlığının çok yaygın olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Özkılıç, kemik suyunun çocuk sağlığına birçok faydası olduğunu ifade etti. Twitter

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