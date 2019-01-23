Çocuklara mutlaka bu çorbayı içirin

Türk toplumunda kemik suyu ile beslenme alışkanlığının çok yaygın olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Özkılıç, kemik suyunun çocuk sağlığına birçok faydası olduğunu ifade etti.

Çocuklara mutlaka bu çorbayı içirin

Kış aylarının gelmesiyle birlikte soğuk algınlığı, üst solunum yolu enfeksiyonu gibi hastalıklarda artış yaşanırken Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Alper Özkılıç bebekler ve çocuklarda kemik suyu ile yapılmış çorbanın bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, sindirimi kolaylaştırdığını ve uyumaya yardımcı olduğunu bildirdi.

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Çocuklara mutlaka bu çorbayı içirin

Yrd. Doç. Dr. Özkılıç, her gün gibi çok sık aralıklarla verilmesinin sakıncalı olabileceğini, çocuklarda kolesterol yüksekliği ve kalp damar hastalıkları riski yaratabileceğine dikkat çekti.

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Çocuklara mutlaka bu çorbayı içirin

Türk toplumunda kemik suyu ile beslenme alışkanlığının çok yaygın olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Özkılıç, kemik suyunun çocuk sağlığına birçok faydası olduğunu ifade etti.

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Çocuklara mutlaka bu çorbayı içirin

Yrd. Doç. Dr. alper Özkılıç, özellikle kış aylarında çocukların enfeksiyon hastalıklarına karşı vücut dirençlerinin düştüğüne dikkati çekerek, "Kemik suyu çocukların hastalanmamaları ya da hastalanan çocukların, hastalıklarını daha çabuk atlatmaları adına yardımcıdır.

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