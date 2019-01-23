Çocuklara mutlaka bu çorbayı içirin

Kış aylarının gelmesiyle birlikte soğuk algınlığı, üst solunum yolu enfeksiyonu gibi hastalıklarda artış yaşanırken Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Alper Özkılıç bebekler ve çocuklarda kemik suyu ile yapılmış çorbanın bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, sindirimi kolaylaştırdığını ve uyumaya yardımcı olduğunu bildirdi.
Yrd. Doç. Dr. Özkılıç, her gün gibi çok sık aralıklarla verilmesinin sakıncalı olabileceğini, çocuklarda kolesterol yüksekliği ve kalp damar hastalıkları riski yaratabileceğine dikkat çekti.
Yrd. Doç. Dr. alper Özkılıç, özellikle kış aylarında çocukların enfeksiyon hastalıklarına karşı vücut dirençlerinin düştüğüne dikkati çekerek, "Kemik suyu çocukların hastalanmamaları ya da hastalanan çocukların, hastalıklarını daha çabuk atlatmaları adına yardımcıdır.
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