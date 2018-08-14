Çocuklara kızıp ateş açtı: 1 çocuk öldü, 7 yaralı!

GAZİANTEP'te sokakta oynayan çocukların gürültü yapmasına sinirlendiği öne sürülen Hanifi c.’nin (60) pompalı tüfekle ateş açması sonucu 1 çocuk öldü, 7 kişi yaralandı.

Çocuklara kızıp ateş açtı: 1 çocuk öldü, 7 yaralı!

Olay, akşam saatlerinde Gaziantep’in Hacıbaba Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, evinde oturan Hanifi C., sokakta oyun oynayan çocuklardan gürültü yapmamalarını istedi.

115
Çocuklara kızıp ateş açtı: 1 çocuk öldü, 7 yaralı!

Bu sırada tepki gösteren çocukların aileleri ile Hanifi C. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında öfkelenen Hanifi c., evinden aldığı pompalı tüfekle ateş açtı.

215
Çocuklara kızıp ateş açtı: 1 çocuk öldü, 7 yaralı!

Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda polis sağlık ve sağlık görevlisi sevk edildi.

315
Çocuklara kızıp ateş açtı: 1 çocuk öldü, 7 yaralı!

Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Acil servislerde tedaviye alınan yaralılardan kimliği henüz belirlenemeyen 1 çocuk yaşamını yitirdi.

415
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro