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Çocuklara cinsel saldırılarla ilgili komisyon oluşturuldu

Çocuklara cinsel saldırılarla ilgili komisyon oluşturuldu

Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Çocuklara cinsel saldırılarla ilgili, hükümetimiz bünyesinde bir komisyon oluşturuldu" dedi.

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Eklenme Tarihi: 19-02-2018 20:27 - Güncelleme: 20-02-2018 00:27

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Çocuklara cinsel saldırılarla ilgili, hükümetimiz bünyesinde bir komisyon oluşturuldu" dedi.

Çocuk istismarının engellenmesi için çalışma yaptıklarını söyleyen Bozdağ, "Çocuklara cinsel saldırılarla ilgili, hükümetimiz bünyesinde bir komisyon oluşturuldu. Komisyon rapor hazırlayacak, cezalar artırılacak" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı 5 saat sürdü. Toplantı sonrası basın mensuplarının karşısına çıkan Bekir Bozdağ'ın çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarına ilişkin açıklaması şöyle:

ÇOCUKLARA CİNSEL İSTİSMAR

''Her türlü ahlaksızlığa karşı, her türlü saldırıya karşı çocuklarımızı korumak hepimizin vazifesidir. Öncelikle de hükümetimizin, güvenlik güçlerimizin ve devlet kurumlarının başta gelen vazifesidir.

Çocuklara yönelik saldırılarla ilgili hükümetimiz bünyesinde bir komisyon oluşturuldu. 6 Bakanlı komisyon alınacak önlemler için çalışma yapacak. Çocuklarımızın her biri bize emanettir. Her türlü suça ve ahlaksızlığa karşı çocuklarımızı korumak hepimizin vazifesidir.''

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR9 YORUM

  • anGut 20 Şubat 2018 00:14 bak bakabildiğin kadar hapishanede. bir değil altı bakan birden bakacakmış. MADALYADA VERİLECEKMİ ? İDAM OLMADIKTAN SONRA

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KİMDİR ?
Bekir Bozdağ
BEKİR BOZDAĞ KİMDİR?

64. ve 65. hükümette Adalet Bakanı olan Bekir Bozdağ, aslen Yozgatlı. 1 Nisan 1965'te Yozgat Akdağmadeni'nde doğan Bekir Bozdağ'ın babasının ismi Mehmet Duran , annesinin adı ise Nuriye. Asıl mesleği avukatlık olan Bekir Bozdağ Uludağ &Uum

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