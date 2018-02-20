Çocuklara cinsel saldırılarla ilgili komisyon oluşturuldu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Çocuklara cinsel saldırılarla ilgili, hükümetimiz bünyesinde bir komisyon oluşturuldu" dedi.
Çocuk istismarının engellenmesi için çalışma yaptıklarını söyleyen Bozdağ, "Çocuklara cinsel saldırılarla ilgili, hükümetimiz bünyesinde bir komisyon oluşturuldu. Komisyon rapor hazırlayacak, cezalar artırılacak" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı 5 saat sürdü. Toplantı sonrası basın mensuplarının karşısına çıkan Bekir Bozdağ'ın çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarına ilişkin açıklaması şöyle:
ÇOCUKLARA CİNSEL İSTİSMAR
''Her türlü ahlaksızlığa karşı, her türlü saldırıya karşı çocuklarımızı korumak hepimizin vazifesidir. Öncelikle de hükümetimizin, güvenlik güçlerimizin ve devlet kurumlarının başta gelen vazifesidir.
Çocuklara yönelik saldırılarla ilgili hükümetimiz bünyesinde bir komisyon oluşturuldu. 6 Bakanlı komisyon alınacak önlemler için çalışma yapacak. Çocuklarımızın her biri bize emanettir. Her türlü suça ve ahlaksızlığa karşı çocuklarımızı korumak hepimizin vazifesidir.''
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64. ve 65. hükümette Adalet Bakanı olan Bekir Bozdağ, aslen Yozgatlı. 1 Nisan 1965'te Yozgat Akdağmadeni'nde doğan Bekir Bozdağ'ın babasının ismi Mehmet Duran , annesinin adı ise Nuriye. Asıl mesleği avukatlık olan Bekir Bozdağ Uludağ &UumDEVAMI »
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