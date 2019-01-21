  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

ADVNun bilimle buluşturur
eposta yazdır zoom+ zoom-

Çocuklar tedavi sırasında doktor İskambil oyununda!

Çocuklar tedavi sırasında doktor İskambil oyununda!

Adana’da bir devlet hastanenin çocuk acil servisindeki ilginç bir olay, orada olan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Çocuklar tedavi için sıra beklerken, doktor ise iskambil oynuyordu.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 21-01-2019 17:30 - Güncelleme: 21-01-2019 17:30

Olay, 19 Ocak akşamı Adana'da bir devlet hastanesinde gerçekleşti. Çocukları hastalanan ebeveynler, çocuk acil servisi olan hastaneye gitti. Ancak bir süre doktoru beklediler.  Bu sırada çocuklar ağrılarının da etkisiyle ağlamaya başladı.

Bu arada, servisteki bir doktor bilgisayarda iskambil oynuyordu. Vatandaşlar biraz sonra kendilerine bakacak bir doktorun geleceğini düşünerek beklemeye devam etti. Zaman geçmesine rağmen doktor bir türlü gelmeyince, bir vatandaş, internet üzerinden iskambil oynayan doktoru cep telefonuyla görüntüledi.


Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından, hastane yönetimi konuyla ilgili inceleme başlattı.

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Çocuklar tedavi sırasında doktor İskambil oyununda! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR9 YORUM

  • Misafir 21 Ocak 2019 17:58 Doktor niye kağit oynuyon ki çocuğuma nini söyle de aglamasın :))) yiiihuuuu

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro