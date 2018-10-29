Çocuklar nasıl beslenmeli her gün yumurta yedirmek zararlı mıdır?

Çocuğun dengeli ve düzenli beslenmesi için öğün listesi olarak Cevapla.tv uzmanlarından Diyetisyen Emre Uzun şunları söyledi: Süt ve süt ürünleri kalsiyum, fosfor, potasyum gibi mineral ve vitamin içeriklerinden dolayı kemik gelişimi açısından önemlidir.
- Ayrıca yumurta ise anne sütünden sonra en kaliteli protein kaynağıdır. Et, tavuk, kuru baklagiller, fosfor, demir ve protein açısından zengin bir besinlerdir. Toplam 150-200 gram 6-10 yaş arası çocuklarda tüketilebilir.
- A ve C vitaminleri ,folik asit ,potasyum ve lif içeriğinin yüksek olmasından dolayı sebze ve meyveler muhakkak olmalıdır.
- Tahıllar b grubu vitaminleri ve diyet lifi açısından demir ,kemik gelişimi ve kas faaliyetlerinde görevli magnezyum ,selenyum gibi minerallerden de zengindir. B grubu vitaminleri beynin enerji üretiminde gerekli bir vitamindir. B1 vitamini sağlıklı bir dolaşım sistemi için gereklidir.
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