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Çocuklar nasıl beslenmeli her gün yumurta yedirmek zararlı mıdır?

Çocuklar nasıl beslenmeli her gün yumurta yedirmek zararlı mıdır?

Okul çağındaki çocukların sağlıklı beslenmesi için ne yapılmalı neler tüketilmeli? Çocukların her gün yumurta yemesinin önemini vurgulayan Cevapla.tv uzmanlarından Diyetisyen Emre Uzun yanıtladı.

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Eklenme Tarihi: 29-10-2018 13:37 - Güncelleme: 29-10-2018 13:37

Çocuğun dengeli ve düzenli beslenmesi için öğün listesi olarak Cevapla.tv uzmanlarından Diyetisyen Emre Uzun şunları söyledi: Süt ve süt ürünleri kalsiyum, fosfor, potasyum gibi mineral ve vitamin içeriklerinden dolayı kemik gelişimi açısından önemlidir.

- Ayrıca yumurta ise anne sütünden sonra en kaliteli protein kaynağıdır. Et, tavuk, kuru baklagiller, fosfor, demir ve protein açısından zengin bir besinlerdir. Toplam 150-200 gram 6-10 yaş arası çocuklarda tüketilebilir.

- A ve C vitaminleri ,folik asit ,potasyum ve lif içeriğinin yüksek olmasından dolayı sebze ve meyveler muhakkak olmalıdır.

- Tahıllar b grubu vitaminleri ve diyet lifi açısından demir ,kemik gelişimi ve kas faaliyetlerinde görevli magnezyum ,selenyum gibi minerallerden de zengindir. B grubu vitaminleri beynin enerji üretiminde gerekli bir vitamindir. B1 vitamini sağlıklı bir dolaşım sistemi için gereklidir.
 

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