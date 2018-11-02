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Çocuklar internette güvende, telefon ve tabletinin kontrolü artık ebeveynde

Çocuklar internette güvende, telefon ve tabletinin kontrolü artık ebeveynde

Çocukların internetini güvenli hale getiren, kullandıkları tablet ve telefonların yönetimini ebeveynin kontrolüne geçiren dijital güvenlik uygulaması Lilu yayın hayatına başladı. Türkiye’nin önde gelen okullarının da desteklediği Lilu, ebeveynler için vazgeçilmez olacak.

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Eklenme Tarihi: 02-11-2018 15:14 - Güncelleme: 02-11-2018 15:14

Okulda, evde ve her yerde artık çocuklarımız tablet ve telefonlar ile büyüyor. 3-4 yaş arası çocukların %53’ü tablet üzerinde haftada ortalama 8 saat geçiriyor. Bu süre 12-15 yaş arası çocuklarda %99’u haftada ortalama 21,5 saat geçiriyor. Ayrıca %74’ünün sosyal medya hesabı var ve %90’ı Youtube izliyor.

10 yılı aşkın süredir dijital ajans hizmetleri veren İnovaktif Medya yanı sıra yurtdışı yatırımlı yazılımını geçen sene satan ve her girişiminde aktif rol üstelenerek ödüllü projelere imza atmış bir çocuk sahibi Nihat Tanfer’in yeni girişimi Lilu 100% Türk sermayeli. 

İnternet kullanımının bu denli yaygın olduğu günümüzde çocukların internet kullanımı güvende tutmak ise esasen ailelere düşüyor. Ailelerin gerek iş temposundan gerek nasıl kontrol edeceklerini bilemediklerinden ise herkesin içini rahatlatacak, işini kolaylaştıracak uygulama Lilu ise bu hususta biçilmiş kaftan gibi ailelere sunuluyor.

Doğa’dan Lilu’ya Tam Destek

Türkiye’nin önde gelen özel okullarından Doğa Koleji’nin de desteklediği ve velileriyle  buluşturduğu Lilu  uygulaması ile çocuklar internette güvendeyken  ebeveynler huzurlu. Teknoloji ile eğitim imkanı sunarken geleceğin üretimini yapacak bireylerin teknolojiden uzak olması elbette  söz konusu değildir. Dijital çağı gerektiği gibi ve doğru kullanmak doğru bir nesil yetiştirmenin önemli kilometre taşlarındandır. Doğa Koleji de tam bu noktada Lilu kullanımına velilerini teşvik etmektedir. Çünkü önümüze sunulan teknolojiyi erken yaşlarda çocuklarımıza doğru kullandırmalı ve dijitalleşmeyi sağlıklı gerçekleştirmeliyiz. 82 bin öğrencisi bulunan Doğa Koleji, güvenli internet ortamının sağlayacağı faydaları bilerek velilerinin Lilu ile tanışmasını sağlıyor.

“Doğru bilgiye ulaşan, kaynağını verimli kullanan, dijital dünyanın sunduğu imkanları sağlıklı değerlendiren bireyler ancak geleceğimizi yönetebilirler” bilinciyle hareket eden Doğa Koleji, herkesi de çocuklarının internet kullanımını Lilu ile takip etmeye davet ediyor.

Lilu ile Çocukların İnternet kullanımı Takipte

Lilu sayesinde, ebeveynler çocuklarının dijital gölgesi olarak iOS ve Android telefon ve tabletlerde çocuklarının hangi siteleri ziyaret ettiğini takip edebiliyor, kullandıkları ve yeni indirdikleri yeni uygulamalardan haberdar oluyor. Cihazların anında konumunu gösteren sistem cihazların pil durumuna kadar bilgilendiriyor ebeveyni. Youtube üzerinde sadece güvenli videoların izlenmesini sağlayan sistem Google’da bile sadece güvenli sonuçları gösteriyor. Ebeveynler Lilu ile uyku vakti cihaz kullanımını durdurabiliyor, kullanmasını istemedikleri uygulamaları süresiz kısıtlayabiliyor, ödev vakti kısa süreli kullanıma ara verebiliyor ve hatta uygulama içi satın alma yapmasını bile engelleyebiliyor.

BTK’nın güvenli internet hizmetinin ilerisine geçerek proaktif şekilde Wattpad, Twitch ve Fortnite gibi çocukların çok kullandığı oyunları ve uygulamaları sürekli gelişen veritabanı sayesinde ebeveynlerin kısıtlamasına olanak sağlıyor.

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