Çocuklar Duymasın'ın yeni Havuç'u Mehmet Baran Erdoğan kimdir olay oldu

Birol Güven'in açıklamasından sonra yeni Havuç'u herkes merak etmeye başladı Çocuklar Duymasın'da. Sonunda yeni Havuç ortaya çıktı. Çocuklar Duymasın'ın yeni Havuç'u Mehmet Baran Erdoğan oldu. Peki Çocuklar Duymasın'ın yeni Havuç'u Mehmet Baran Erdoğan kimdir aslen nereli kaç yaşında sevgilisi kim?

Ha döndü ha dönecek derken Furkan Kızılay yeniden Havuç olmayacağını, Çocuklar Duymasın'a geri dönmeyeceğini açıkladı. Ancak Çocuklar Duymasın'ın yapımcısı Birol Güven, Havuç'un döneceği konusunda ısrarlıydı. Peki o zaman Çocuklar Duymasın'ın yeni Havuç'u kim olacaktı? Sonun o sorunun cevabı belli oldu. Çocuklar Duymasın'ın yeni Havuç'u Mehmet Baran Erdoğan oldu. Çocuklar Duymasın'ın yeni Havuç'u Mehmet Baran Erdoğan'ın ilk fotoğrafları servis edildiğinde sosyal medyada çok tartışıldı. İlerleyen günlerde yeni Havuç neler yapacak göreceğiz. Ama gelin önce Çocuklar Duymasın'ın yeni Havuç'u Mehmet Baran Erdoğan kimdir aslen nereli sevgilisi kim bir onlara bakalım ve Çocuklar Duymasın'ın yeni Havuç'u Mehmet Baran Erdoğan'ı yakından tanıyalım. Twitter

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ÇOCUKLAR DUYMASIN'IN YENİ HAVUÇ'U MEHMET BARAN ERDOĞAN KİMDİR; 1986’da Ankara’da doğdu.İlkokul eğitmini Çankaya İlköğretim Okulu’nda, Ortaokulu Yüce Koleji’nde, Liseyi de Özel Ankara Fen Lisesi’nde tamamladı. Daha sonra Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nü 4 senede bitirdi. 2009-2010 yılları arası Müjdat Gezen Sanat Merkezi Ankara’ da Akşam Okulu ve Actor Studio adlı eğitim programlarını bitirdi. Twitter

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Aynı dönemde Ankara Müjdat Gezen Tiyatrosu’nda 3 çocuk oyununda ve 1 büyük oyununda devamlı rol aldı.2010-2011 eğitim yılı içinde Maltepe Üniversitesi’nde Radyo,Tv ve Sinema Bölümü’nde yüksek lisans eğitimine başlamıştır. 2010-2012 yılları arasında Müjdat Gezen Tiyatrosu’nda oyuncu olarak görev aldıktan sonra şu an İstanbul Kumpanyası adlı özel tiyatroda oyuncu ve kurucu yönetim kurulu üyesi olarak görev almaktadır. Twitter

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