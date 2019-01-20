Çocuklar Duymasın'ın Yasemin'inin on parmağında on marifet varmış! Şimdiki mesleği bomba

Şu sıralar Kanal D'de izleyici karşısına çıkan; ekranların en uzun soluklu dizilerinden Çocuklar Duymasın'ın 'Sekreter Yasemin'i Meriç Acemi'nin şimdi mesleğini ve son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Kamera önündeki performansıyla göz dolduran ünlü isim, meğerse kamera arkasındaki hünerleriyle de herkesin takdirini kazanmayı başarmış.
Dizi setlerinden kopmayan Meriç Acemi, yazdığı senaryo ve hikayelerle dizi sektörünün en çok aranan ve en çok kazanan kalemlerinden biri oldu.
Meriç Acemi, yine ekranlara damga vuran Erkenci Kuş dizisinin senaryosu ile farkını sergilemiş oldu. Dizi sektörünün aranan ismi Acemi, özel hayatında ise seyahat etmeyi seven çocuklu bir anne.
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