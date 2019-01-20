Çocuklar Duymasın'ın Yasemin'inin on parmağında on marifet varmış! Şimdiki mesleği bomba

Çocuklar Duymasın'daki 'Sekreter Yasemin' karakteri ile izleyicinin gönlünde taht kuran Meriç Acemi'nin şu andaki mesleği ve özel hayatı çevresinden büyük takdir topluyor.

Şu sıralar Kanal D'de izleyici karşısına çıkan; ekranların en uzun soluklu dizilerinden Çocuklar Duymasın'ın 'Sekreter Yasemin'i Meriç Acemi'nin şimdi mesleğini ve son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Kamera önündeki performansıyla göz dolduran ünlü isim, meğerse kamera arkasındaki hünerleriyle de herkesin takdirini kazanmayı başarmış. Twitter

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Dizi setlerinden kopmayan Meriç Acemi, yazdığı senaryo ve hikayelerle dizi sektörünün en çok aranan ve en çok kazanan kalemlerinden biri oldu. Twitter

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Barış Arduç ve Elçin Sangu'nun yıldızlarını parlatan Kiralık Aşk dizisi, Acemi'nin en çok bilinen projelerinden biri. Acemi bunun yanı sıra "1 Kadın 1 Erkek", "İntikam" ve "Ufak Tefek Cinayetler" gibi çok konuşulan işlere de imza attı. Twitter

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