'Çocuklar Duymasın'ın Dominant Teyzesi Zeyno günenç bombayı patlattı

“Çocuklar Duymasın” ekibi önceki akşam Taksim Zarifi’de düzenlenen yemekte buluştu. Gecenin sürprizi dizinin Dominant Teyze’si Zeyno Günenç’ten geldi. Yemeğe uzun zamandır birlikte olduğu İsveçli balet Gilles Kanert ile katılan Günenç, fotoğrafları çekilirken “Çekin, zaten evlendik” dedi: “Gilles böyle şeylerden hoşlanmıyor, o yüzden zamanında az peşimizden koşmadınız. Ama artık çekebilirsiniz çünkü evlendik ve hiç haberiniz olmadı.” Zeyno Günenç’in parmağındaki tektaş gözden kaçmadı.
“Çocuklar Duymasın” ekibi önceki akşam Taksim Zarifi’de düzenlenen yemekte buluştu. Gecenin sürprizi dizinin Dominant Teyze’si Zeyno Günenç’ten geldi. Yemeğe uzun zamandır birlikte olduğu İsveçli balet Gilles Kanert ile katılan Günenç, fotoğrafları çekilirken “Çekin, zaten evlendik” dedi: “Gilles böyle şeylerden hoşlanmıyor, o yüzden zamanında az peşimizden koşmadınız. Ama artık çekebilirsiniz çünkü evlendik ve hiç haberiniz olmadı.” Zeyno Günenç’in parmağındaki tektaş gözden kaçmadı.
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