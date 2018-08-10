Çocuklar Duymasın'da ters köşe! Olay değişiklik çok konuşulur

TERS KÖŞE YAPARAK RUTİNİ BOZDU: Posta Gazetesi'nden Mesut Yar'ın, "Çocuklar Yeni Günü Duydu mu?" başlıklı yazısı şöyle: "Çocuklar Duymasın gün değiştirdi. Malum pazar geceleri Kanal D'nin izlenilen işlerinden biriydi ve yeni sezonu da aynı gecede açmasını bekliyorduk. Kanal D Genel Müdürü Murat Saygı hem yayın gününde hem de içerikte ters köşe yaparak rutini bozdu. Açıkçası iyi de oldu. Ekranda çok uzun soluklu işlerin kimi zaman nadasa bırakılması ya da yeniden tohumlanması gerekiyor.