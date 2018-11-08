Çocuklar Duymasın'da şok! O oyuncu geri döndü her şeyi karıştıracak

Kanal D ekranlarında dün akşam 56. bölümüyle izleyicinin karşısına geçen Çocuklar Duymasın'da yeni bir gelişme yaşandı. Reytinglerde son zamanlarda istediğini alamayan dizinin yeni bölümünde efsane oyuncu Muhammed Emin Gümüşkaya göründü. Sağlık sorunları nedeniyle setlerden ayrılmak zorundan kalan oyuncu diziye geri döndü.
Diziye geri dönmesiyle büyük olay yaratan Seyyar Tayyar'ı karşılarında gören Meltem ve Haluk büyük sevinç yaşadı. Dizide bir dönem rolüyle fenomen haline gelmiş Gümüşkaya, Pendik’te özel bir hastanede akciğer yetmezliğinden yoğun bakıma alınmıştı.
ÇOCUKLAR DUYMASIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Çocuklar Duymasın 56. Bölümde Meltem'e sürpriz yapmak isteyen Haluk bunu başaramayınca onun gönlünü alabilmek için elinden geleni yapar ancak bu düşündüğü kadar kolay olmaz!
Tuna, Haluk'un Meltem'e sürpriz yapacağını söylüyor. Gönül'den bu sürprizi öğrenen Meltem ise seyahat için hazırlıklara başlıyor. Ancak Haluk'un bu durumdan haberi dahi yoktur. Tuna, Haluk'u uyarır ve hemen tatil için uçak bileti ayarlamaya çalışırlar. Aksilik bu ya o akşam için tüm uçak biletleri tükenmiştir.
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