Çocuklar Duymasın'da şok! O oyuncu geri döndü her şeyi karıştıracak

ÇOCUKLAR DUYMASIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Çocuklar Duymasın 56. Bölümde Meltem'e sürpriz yapmak isteyen Haluk bunu başaramayınca onun gönlünü alabilmek için elinden geleni yapar ancak bu düşündüğü kadar kolay olmaz!

Tuna, Haluk'un Meltem'e sürpriz yapacağını söylüyor. Gönül'den bu sürprizi öğrenen Meltem ise seyahat için hazırlıklara başlıyor. Ancak Haluk'un bu durumdan haberi dahi yoktur. Tuna, Haluk'u uyarır ve hemen tatil için uçak bileti ayarlamaya çalışırlar. Aksilik bu ya o akşam için tüm uçak biletleri tükenmiştir.