Çocuklar Duymasın'da her şeyi yaptılar yok artık

Çocuklar Duymasın, şuan ekranlarda olan ve en çok eleştirilen dizi olabilir. Kanal D'nin izleyici tarafından hem izlenen hemde çok eleştirilen dizisi Çocuklar Duymasın hakkında hiç iyi yorumlar gelmiyor. Daha önce final yapacağı iddia edilen Çocuklar Duymasın'ın akıbeti ne olacak?
Tutku karakteri ile çok eleştirilen Çocuklar Duymasın'ın bu kez eleştirilme nedeni reyting için artık ipin ucunu hayli kaçırması... Önce izleyici sosyal medya üzerinden eleştirirken şimdi de Mesut Yar köşesinde yer verdi Çocuklar Duymasın'a.
Başarılı gazeteci Mesut Yar'ın, "Neden hep Beşiktaş?" başlıklı yazısı şöyle: "Çocuklar Duymasın'da (Kanal D) 'Haluk' saçları siyaha boyattı. Bu bende neredeyse 10 küsür yıl üzerinden bir şaşkınlık hissi yarattı. Boya da artık soba boyasından hallice olduğu için saçlarda bir hayli sırıttı.
Ama emin olun boyaya uygun biçimde kesilmiş, öyle de tasarlanmış olsaydı Haluk'un yeni haline 'yok artık' demeyebilirdik. Bir de 'Çocuklar Duymasın' ile başlayan futbol fanatikliği mevzunda seçilen takımın sürekli Beşiktaş olması size de ilginç gelmiyor mu?
Bir Beşiktaşlı olarak 'Behzat Ç.'deki Gençlerbirliği, 'İzmir Çetesi'ndeki Altay'ın yarattığı farkı ben daha sahici bulmuştum. Hem o tutku nehri kimseyi de kırmadan akıp gitmişti."
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