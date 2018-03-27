Çocuklar Duymasın'da her şeyi yaptılar yok artık

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve çok tartışılan Çocuklar Duymasın hem izleyiciden hem de gazetecilerden yoğun eleştiriler almaya decam ediyor. Çocuklar Duymasın'ın yakın zamanda bu eleştiriler yüzüden sonu gelebilir mi

Çocuklar Duymasın, şuan ekranlarda olan ve en çok eleştirilen dizi olabilir. Kanal D'nin izleyici tarafından hem izlenen hemde çok eleştirilen dizisi Çocuklar Duymasın hakkında hiç iyi yorumlar gelmiyor. Daha önce final yapacağı iddia edilen Çocuklar Duymasın'ın akıbeti ne olacak? Twitter

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Tutku karakteri ile çok eleştirilen Çocuklar Duymasın'ın bu kez eleştirilme nedeni reyting için artık ipin ucunu hayli kaçırması... Önce izleyici sosyal medya üzerinden eleştirirken şimdi de Mesut Yar köşesinde yer verdi Çocuklar Duymasın'a. Twitter

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Başarılı gazeteci Mesut Yar'ın, "Neden hep Beşiktaş?" başlıklı yazısı şöyle: "Çocuklar Duymasın'da (Kanal D) 'Haluk' saçları siyaha boyattı. Bu bende neredeyse 10 küsür yıl üzerinden bir şaşkınlık hissi yarattı. Boya da artık soba boyasından hallice olduğu için saçlarda bir hayli sırıttı. Twitter

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