'Çocuklar Duymasın'da Haluk'u gören şoke oldu

'Çocuklar Duymasın' dizisinde 'taş fırın' erkeği olarak bilinen 'Haluk' saçlarını boyadı. Beyaz saçlarını siyaha boyayan 'Haluk'un yeni halini gören dizinin hayranları, büyük şaşkınlık yaşadı.

'Çocuklar Duymasın' dizisinde 'taş fırın' erkeği olarak bilinen 'Haluk' saçlarını boyadı. Beyaz saçlarını siyaha boyayan 'Haluk'un yeni halini gören dizinin hayranları, büyük şaşkınlık yaşadı. Başrollerini Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ'un paylaştığı, yapımcılığını Birol Güven'in üstlendiği yapım, geçtiğimiz günlerde 'Haluk' ve 'Meltem’in öpüşmesi ile gündeme gelmişti. Twitter

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'Çocuklar Duymasın' dizisinde 'taş fırın' erkeği olarak bilinen 'Haluk' saçlarını boyadı. Beyaz saçlarını siyaha boyayan 'Haluk'un yeni halini gören dizinin hayranları, büyük şaşkınlık yaşadı. Başrollerini Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ'un paylaştığı, yapımcılığını Birol Güven'in üstlendiği yapım, geçtiğimiz günlerde 'Haluk' ve 'Meltem’in öpüşmesi ile gündeme gelmişti. Twitter

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'Çocuklar Duymasın' dizisinde 'taş fırın' erkeği olarak bilinen 'Haluk' saçlarını boyadı. Beyaz saçlarını siyaha boyayan 'Haluk'un yeni halini gören dizinin hayranları, büyük şaşkınlık yaşadı. Başrollerini Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ'un paylaştığı, yapımcılığını Birol Güven'in üstlendiği yapım, geçtiğimiz günlerde 'Haluk' ve 'Meltem’in öpüşmesi ile gündeme gelmişti. Twitter

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