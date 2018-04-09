Çocuklar Duymasın'da Gönül öldü mü? Gerçek işte böyle ortaya çıktı

Kanal D'nin büyük izleyici kitlesine sahip dizisi Çocuklar Duymasın'da, Gönül karakterinin ölüyor gibi gösterilmesi geçen hafta olay yaratmış, sevilen karakterin gerçekten ölüp ölmeyeceği merak konusu olmuştu. Bu gelişmelerin ardınan bu hafta yayınlanan bölümde gerçek ortaya çıktı. Peki Gönül öldü mü? İşte merak edilen o gelişme

Kanal D'nin yıllar sonra tekrar ekrana getirdiği Çocuklar Duymasın, merakla beklenen yeni bölümüyle dün akşam izleyici ile buluştu. Dizinin bir haftadır dönen fragmanında ana karakterlerden Gönül'ün öldüğü gösterildi. Bu gelişmenin ardından yeni bölüme kilitlenen izleyici, her şeyin bir şakadan ibaret olduğunu öğrendi.