'Çocuklar Duymasın'da büyük şok! Hayatını kaybetti

Kanal D'de 8 Nisan Pazar akşamı ekrana gelecek olan 'Çocuklar Duymasın' dizisinin 35'inci bölüm fragmanı yayınlandı. Sevilen yapımın yeni bölümü, izleyiciyi şoke eden bir vedaya sahne olacak. Yeni bölüm fragmanında; Zeyno Günenç'in canlandırdığı 'Gönül' karakterinin ölüm haberi herkeste şok etkisi yaratıyor. Çalışma arkadaşının "Gönül hanımı kaybettik" diyerek acı haberi verdiği 'Haluk' karakteri (Tamer Karadağlı), büyük bir üzüntü yaşıyor.

Eşinin ölüm haberini duyan 'Tuna' (Volkan Severcan) gözyaşlarına boğuluyor. 'Gönül'ün akrabaları ve yakınları da eve taziyeye geliyor. 'Çocuklar Duymasın'ın senaristi Birol Güven, Zeyno Günenç'in canlandırdığı 'Gönül' karakterinin diziden ayrılmasıyla ilgili henüz bir açıklama yapmazken izleyicilerin yeni bölümde büyük bir şok yaşayacağı kesin.